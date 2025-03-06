Кремль погодився зі словами Рубіо, що в Україні «проксі-війна між Росією та США»

Пєсков погодився із Рубіо і заявив, що росіяни «неодноразово говорили, що це конфлікт Росії і колективного Заходу»

Пєсков заявив, що США не є для РФ «дружньою країною», але зараз дві країни намагаються «реанімувати» свої відносини

Прессекретар диктатора Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков погодився із заявою Держсекретаря США Марко Рубіо, що в Україні нібито триває «проксі-війна» між Росією та Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

«Хочемо погодимось з цим, це так і є, і про це ми неодноразово говорили, що це конфлікт Росії і колективного Заходу. А головною країною колективного заходу є США. Тому це співзвучно з позицією, яку казав наш президент», – заявив Пєсков.

Путінський речник Пісков підтримав заяву держсекретаря США Рубіо і наголосив, що Кремль теж вважає російську агресію проти України «проксі-війною» з «колективним Заходом, до якого, звісно, належать і США» https://t.co/tJsrb6SlJs pic.twitter.com/2lR0cdvXPJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 6, 2025

Пєсков також заявив, що США не є для РФ «дружньою країною», але зараз дві країни намагаються «реанімувати» свої відносини.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є «проксі-війною» між Росією та Сполученими Штатами. «Відверто кажучи, це є проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити», – вважає Рубіо.

За його словами, президент США Дональд Трамп вважає війну в Україні «затяжною і безвихідною», адже Україна, мовляв, лише прагне, щоб їй «безперестанку допомагали», а Росія, хоч і досягла певного прогресу у війні, не домінує в ній.

Раніше Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен попросити вибачення після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Водночас темпи підготовки майбутньої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним посилились.