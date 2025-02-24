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Президент Литви запропонував дату приєднання України до ЄС

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Президент Литви запропонував дату приєднання України до ЄС
Президент Литви переконаний, що безпека Європи залежить від безпеки України
фото з відкритих джерел

Гітанас Науседа вважає, що шлях до Євросоюзу має бути невідворотним

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати датою вступу України в ЄС 1 січня 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію Європейської  правди.

Пропозицію щодо дати Гітанас Науседа озвучив під час виступу на пленарному засіданні форуму «Підтримай Україну».

«Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року», – сказав президент Литви.

Також Гітанас Науседа висловив переконання, що «настав час лідерства» і що Європа має  «взяти на себе відповідальність без зволікань».

На думку литовського президента, протягом наступних тижнів можна було б зробити можливим відкриття першого кластеру переговорів щодо приєднання України до Євросоюзу. «Зробімо шлях України до ЄС невідворотним», – підсумував Гітанас Науседа.

Нагадаємо, сьогодні, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення, до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Главком» також повідомляв, що до української столиці приїхали президенти Литви, Латвії, Фінляндії, прем’єр-міністри Естонії, Норвегії, Данії, Швеції, Канади. 

Так само сьогодні, 24 лютого, у Києві проходить саміт «Підтримуй Україну». У заході беруть участь представники країн-партнерів України та топпосадовці Євросоюзу.

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Теги: Литва Україна євроінтеграція Європейський союз

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