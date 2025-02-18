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Відома українська мережа аптек визнала «ДНР» на своєму сайті (фото)

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Відома українська мережа аптек визнала «ДНР» на своєму сайті (фото)
Мережа аптек «Подорожник» сформувала сторінку фармкомпанії, яка з 2014 року працює в окупації
фото з відкритих джерел

Мережа аптек «Подорожник» розхвалила ліки від лідера фармгалузі… «ДНР»

Фармакологічна компанія «Стіролбіофарм», яка перебуває на окупованій з 2014 року Горлівці на Донеччині, має свою сторінку на сайті української мережі аптек «Подорожник». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт мережі.  

В описі компанії так і сказано, що «Стіролбіофарм» – це «лидер производства лекарственных средств и биологически активных добавок в Донецкой Народной Республике». Опис також містить інформацію про те, що ця компанія «сучасна», «зі стабільними ринковими позиціями», а її продукція «якісна».

Фармакологічне підприємство, яке працює в окупованій з 2014 року Горлівці, має сторінку на сайті української мережі аптек
Фармакологічне підприємство, яке працює в окупованій з 2014 року Горлівці, має сторінку на сайті української мережі аптек
скриншот: podorozhnyk.ua

Фактично, ця інформація повністю копіює опис з російського сайту фармакологічного виробництва. Компанія реалізує свій товар на території тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей в місцевих «державних» аптеках з дозволу так званого «Міністерства охорони здоров’я «Л/ДНР». Біологічно активні добавки та вітаміни постачає й на територію РФ.

Товар захопленої росіянами фармакологічної компанії з Горлівки можна знайти на полицях аптек у РФ
Товар захопленої росіянами фармакологічної компанії з Горлівки можна знайти на полицях аптек у РФ
скриншот з сайту «Стіролбіофарм»


Компанія «Стіролбіофарм» почала працювати у Горлівці в 1996 році. До захоплення потужностей підприємства окупантами постачала товар у понад 40 країн світу. У 2016 році тодішній директор фармкомпанії Едуард Савченко заявив про те, що з липня 2014 року підприємство фактично зупинено та не проводить ніякої діяльності. Савченко повідомив, що інформація про те, що «Стиролбіофарм» платить податки до «ДНР» – наклеп. Компанія працює за українським законодавством, а головний офіс ТОВ знаходиться в Києві.  

«Усі контакти з підприємством, яке знаходиться у м. Горлівка, де знаходяться виробничі потужності, відсутні. Все, що там відбувається, співробітники київського офісу ТОВ «Стіролбіофарм» і його засновники дізнаються зі ЗМІ», – заявив тоді Едуард Савченко.  

ТОВ «Стиролбіофарм» зареєстрована в Україні з 2004 року. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl. Востаннє дохід від експорту компанія отримувала у 2014 році – до 3,5 млн гривень.

ТОВ «Стиролбіофарм» з 2014 року не отримала доходу від експорту
ТОВ «Стиролбіофарм» з 2014 року не отримала доходу від експорту
скриншот: YouControl


Власник групи аптек «Подорожник» – Олександр Федечко. У 2016 році Федечко заснував сім фармацевтичних компаній зі львівською «пропискою», що зареєстровані під назвами «Подорожник» із регіональними прив’язками: «Рівне», «Хмельницький», «Тернопіль», «Чернівці», «Закарпаття», «Станіслав» та «Волинь». У 2017 році він відкрив ще три компанії – «Подорожник Київ», «Подорожник Житомир» та «Подорожник Вінниця». Наразі ж в Україні налічується близько 2 тис. аптек із цією назвою по всій Україні.

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Теги: здоров'я «ДНР» економіка Україна аптека

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