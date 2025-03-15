Росіяни незначно просунулася на Курщині – ISW

Українські сили все ще зберігають обмежені позиції в Курській області

Російська армія дещо просунулась до кордонів з Україною в в Курській області. Про це пише «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків ISW геолокаційні кадри за 13 березня показують, що російські війська просунулися в межах Заолешенки.

«Російські війська, ймовірно, також захопили Гончарівку (на захід від Суджі), враховуючи, що дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 14 березня вказують на запеклі бої в цьому районі, а російські джерела нещодавно стверджували, що російські війська захопили поселення», – зазначили в ISW.

За даними аналітиків, інші російські джерела продовжували стверджувати, що армія РФ захопила Заолешенку, Гончарівку та Рубанщину, а також що вони просунулися поблизу Гуєвого і до південної околиці Олешні. Окрім того, російські війська продовжували наземні атаки в районі Курилівки.

В ISW також наголошують, що російські війська продовжували наступ на півночі Сумської області. Зазначається, що напередодні речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що невеликі десантні ворожі групи продовжують наступ на північ Сумської області та намагаються просунутися в напрямку Новеньке та Журавка.

Своєю чергою, так звані російські воєнблогери стверджували, що росіяни просунулися на схід від Новенького до північної Басівки. Також вони заявляли про те, мовляв, армія РФ в майбутньому може спробувати створити «санітарну зону» в Сумській області.

Тим часом речник Північного оперативного командування Збройних сил України полковник Вадим Мисник у відповідь на нещодавні припущення про можливість російського транскордонного нападу на Чернігівську область заявив, що українські війська тримають ситуацію вздовж міжнародного кордону в цьому регіоні під контролем, а російські диверсійно-розвідувальні групи діють у цьому районі «тривалий час».

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів