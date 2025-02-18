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Мобільний зв'язок в Україні покращиться: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мобільний зв'язок в Україні покращиться: подробиці
В Україні запровадили європейську норму для покращення мобільного зв'язку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Small cells забезпечують високоякісне, безпечне покриття стільникового зв’язку в приміщенні та поза ним

Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) затвердила Порядок розгортання малопотужних базових станцій, що є кроком до впровадження європейського регламенту щодо Small cells в Україні. Про це повідомляє НКЕК.

«Для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, і підвищення якості отриманих послуг», – йдеться у повідомленні.

НКЕК додала: «Малопотужні базові станції – це радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території. Таке радіообладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі».

Зазначається, що Small cells забезпечують високоякісне, безпечне покриття стільникового зв’язку в приміщенні та поза ним, доповнюючи операторську мережу для покращення покриття, додавання цільової місткості та підтримки нових послуг і взаємодії з користувачами.

«Для використання малопотужних базових станцій є безліч сценаріїв – використання у бізнес-парках, офісних та торговельних центрах, пасажирських терміналах, для розгортання приватних мереж 4G та 5G, забезпечення достатньої ємності мереж у густонаселених районах міст та інше. Оператори отримали зрозумілі правила, за якими може використовуватись таке радіообладнання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мобільні оператори «Київстар» та Vodafone проведуть обмін частотами у діапазоні 2100 МГц. Це допоможе оптимізувати 4G-мережі. Рішення було ухвалено під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК)

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Теги: мобільний зв’язок Україна українці

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