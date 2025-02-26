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«Україна – не резервація». Українці вийшли на мітинг під посольство США у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Україна – не резервація». Українці вийшли на мітинг під посольство США у Києві (фото)
Мітинг під посольством США у Києві
фото: glavcom.ua

Кияни, які  прийшли на акцію, звертаються до нової американської адміністрації з вимогою не здавати Україну

Сьогодні, 26 лютого, біля посольства США у Києві відбувається анонсований учора мітинг «Америко, прокинься!». Кияни, які  прийшли на акцію, звертаються до нової американської адміністрації з вимогою не здавати Україну. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події. 

Біля посольства США у Києві підсилено охорону.

Біля посольства США у Києві чергують правоохоронці
Біля посольства США у Києві чергують правоохоронці
фото: glavcom.ua

Громадяни, які прийшли на акцію, поводяться спокійно, вони тримають плакати, на яких написано: «США – не дорівнює Трамп», «Україна – не резервація» 

«Україна – не резервація». Українці вийшли на мітинг під посольство США у Києві (фото) фото 1
фото: glavcom.ua
«Україна – не резервація». Українці вийшли на мітинг під посольство США у Києві (фото) фото 2
фото: glavcom.ua
«США – не дорівнює Трамп», «Україна – не резервація»
«США – не дорівнює Трамп», «Україна – не резервація»
фото: glavcom.ua
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Мітинг під посольством США у Києві 26 лютого 2025 року
фото: glavcom.ua

Також біля посольства чергує багато представників преси: 

Представники ЗМІ під посольством США
Представники ЗМІ під посольством США
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, учора, 25 лютого, під посольством США пройшла акція протесту, на якій громадяни США вимагали від своєї держави виконати зобов'язання, взяті перед Україною. 

У анонсі сьогоднішної акції одна з організаторів Аннабелла Моріна заявила: «Те, що відбувається зараз між Україною і США – ненормально».

Раніше президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду. 

24 лютого, Дональд Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Так, Трамп допустив врегулювання війни Росії проти України протягом найближчих тижнів. Водночас він відповів «подивимося» на запитання, чи повинна Україна поступитись територією. Президент США сподівається, що Україна зможе повернути частину своїх земель.

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Теги: акція Дональд Трамп рейтинг українці посольство Україна президент кияни мітинг 24 лютого

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