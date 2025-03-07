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Росіяни атакували Чернігівщину: пошкоджено виробничий обʼєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни атакували Чернігівщину: пошкоджено виробничий обʼєкт
Чаус: «Незмінно: Росія – терорист. Терористів треба зупиняти силою»
фото ілюстративне: ДСНС

На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині – пошкоджений один із виробничих обʼєктів

У ніч на 7 березня росіяни здійснили масовану дронову-ракетну атаку на Україну. На Чернігівщині зафіксовано пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«Вночі російські терористи атакували українські обʼєкти критичної інфраструктури. На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині – пошкоджений один із виробничих обʼєктів. Незмінно: Росія – терорист. Терористів треба зупиняти силою», – заявив Чаус.

Нагадаємо, знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Також ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Як відомо, під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. «Влучання у Київському районі місті. Деталі зʼясовуємо», – йдеться в повідомленні Ігора Терехова. Згодом він повідомив, що удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.

«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що жертв немає.

Також сьогодні вранці Польща підняла у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.

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Теги: росія міністр Чернігівщина рятувальники інфраструктура росіяни ракетна атака

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