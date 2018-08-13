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    Шоу-биз

    У известного российского музыканта случился инсульт

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    Николай Носков - У известного российского музыканта случился инсульт
    Николай Носков

    О состоянии здоровья Николая Носкова рассказал лидер группы «Парк Горького»

    «Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», - цитирует основателя группы «Парк Горького» Алексея Белова издание КП в Украине.

    Напомним, в марте 2017 Носков попал в реанимацию с диагнозом «ишемический спинальный инсульт». Позже состояние исполнителя ухудшилось, и медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Затем музыканту стало лучше, однако он долго реабилитировался.

    Стоит отметить, что артист  является пятикратным обладатель премии «Золотой граммофон». Он был участником таких коллективов, как «Москва», «Парк Горького», «Гран-при». Последние двадцать лет Николай Носков занимался сольной карьерой.

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