У известного российского музыканта случился инсульт



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Николай Носков

О состоянии здоровья Николая Носкова рассказал лидер группы «Парк Горького»

«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», - цитирует основателя группы «Парк Горького» Алексея Белова издание КП в Украине.

Напомним, в марте 2017 Носков попал в реанимацию с диагнозом «ишемический спинальный инсульт». Позже состояние исполнителя ухудшилось, и медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Затем музыканту стало лучше, однако он долго реабилитировался.

Стоит отметить, что артист является пятикратным обладатель премии «Золотой граммофон». Он был участником таких коллективов, как «Москва», «Парк Горького», «Гран-при». Последние двадцать лет Николай Носков занимался сольной карьерой.