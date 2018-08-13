Украинские знаменитости рассказали, готовы ли они уступить второй половине



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Сергей Притула и Леся Никитюк

Более ста украинских звезд, актеров, юмористов и спортсменов снимается в новом сезоне шоу «Хто зверху!»

Каждый из них на съемочной площадке не готов отступать, и борется за победу до последнего.

А как поступают звезды в обычной жизни? Готовы ли они пойти на уступки ради второй половины или будут отстаивать свою точку зрения и никогда не «прогнутся»?

Об этом вы узнаете в нашем материале.

Украинким селебритис мы задали один и тот же вопрос: «В чем вы никогда не уступите противоположному полу?».

И вот, что нам удалось узнать.

По словам ведущего проектов Нового канала Сергея Притулы, женщина не должна уступать мужчине.

«Мы с женой все решения принимаем коллегиально. Но есть одно решение, которое всегда остается за женщиной, - выбор имени будущего ребенка. Женщина вынашивает – женщина – решает», - отметил Сергей Притула.

В свою очередь, Леся Никитюк призналась, что никогда не уступит место мужчине в общественном траснпорте.

«Никогда не уступлю мужчине свое место в маршрутке! В принципе, я считаю, что мужчина во всем должен уступать женщине. За редкими исключениями. У меня, к примеру, есть Топ-3 вещей, решение которых – за мужчиной. Это выбор сериала, выбор устриц и выбор автомобиля (моего, конечно же). Потому что так приятно потом говорить: «это он для меня его выбирал...», - рассказала коллега про съемочной площадке Сергея Притулы.

А вот Диму Коляденко можно смело можно назвать подкаблучником.

« Женщинам нужно уступать всегда и во всем. Во-первых, они мудрые, а во-вторых, - всегда правы. Хотя, может, я просто подкаблучник . Когда-то моя первая жена Лена Коляденко попросила, чтобы мы назвали сына Филиппом, хотя я хотел – Тарасом. Но в итоге я уступил. А что, это же она рожала, а не я. И мы назвали нашего Филю – Филей. И я ни капельки об этом не жалею», - отметил артист.

Известный телеведущий и ресторатор Николай Тищенко считает, в отношениях крайне правильно уметь уступать своей женщине.

«Например, она хочет сутра поспать подольше, и меня заставляет валяться в постели, а я это время уже должен идти на тренировку. Конфликт интересов – налицо. Но она же – женщина, поэтому я уступаю», - отметил Тищенко.

А Антон Савлепов считает себя феминистом.

«Я считаю, что женщины и мужчины – равные. А зачем кому-то в чес-то уступать, если вы – ровня?»,- заявил фронтмен коллектива «Огонь».