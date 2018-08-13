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    Шоу-биз

    Известный украинский музыкант впервые стал отцом

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    Эдуард Приступа - Известный украинский музыкант впервые стал отцом
    Эдуард Приступа

    Экс-участник группы «ТНМК» Эдуард Приступа, которому удалось победить онкозаболевание, впервые стал отцом

    У Эдуарда и его супруги Яны родилась дочь. Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети Facebook. 

    «Солнышко, спасибо за доченьку! Я счастливый папа! Ты умничка! Спасибо Богу и Пресвятой Богородице! И что я вам скажу, записки оставленные в Стене Плача таки доходят до небесной канцелярии», - написал Эдуард Приступа.

    Также артист отметил, что дочь назвали Даяной.

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