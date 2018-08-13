Известный украинский музыкант впервые стал отцом



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Эдуард Приступа

Экс-участник группы «ТНМК» Эдуард Приступа, которому удалось победить онкозаболевание, впервые стал отцом

У Эдуарда и его супруги Яны родилась дочь. Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Солнышко, спасибо за доченьку! Я счастливый папа! Ты умничка! Спасибо Богу и Пресвятой Богородице! И что я вам скажу, записки оставленные в Стене Плача таки доходят до небесной канцелярии», - написал Эдуард Приступа.

Также артист отметил, что дочь назвали Даяной.

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