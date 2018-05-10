Ирина Билык решила закрепить за собой статус гей-иконы

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Ирина Билык

Артистка представит свою новую композицию в немецком посольстве

Народная артистка Украины Ирина Билык, которая недавно завершила всеукраиснкий концертный тур, анонсировала выход своей новой песни «Не ховай очей», пишет «Главком».

«Главный хит лета. Долгожданная премьера 17/05», - заинтриговала артистка на своей странице в Facebook. Никакой информации о том, что это будет за композиция, пока что нет. Хотя известно, что на нее уже снят клип.

Вместе с тем известно, что презентация новой песни Билык состоится в рамках мероприятия «Международного дня против гомофобии и трансфобии».

Шоу будет проходить в немецком посольстве в Киеве. А организатором мероприятия является KyivPride, организация, выступающая за защиту равенства и прав человека представителей ЛГБТ.

Кроме композиции Ирины Билык также будут организованы выставки Антона Щебетко «Мы были здесь» и Катерины Власенко «Развивай эмоции». Также на мероприятии выступит диджей.

Ранее тема ЛГБТ неоднократно проявлялась в творчестве Ирины Билык. Представители меньшинств, например, фигурировали в ее музыкальных видео.