Сальвадор Собрал раскритиковал одну из фавориток «Евровидения-2018»

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Сальвадор Собрал и Нетта Барзилай

По мнению победителя международного песенного конкурса «Евровидения-2017» песня представительницы Израиля ужасна

Главный романтик Европы Сальвадор Собрал, который принес победу Португалии в прошлом году, раскритиковал представительницу Израиля Нетту Барзилай. В интервью испанскому изданию заявил следующее:

«YouTube решил, что мне, наверное, понравится израильская песня. Я открыл ссылку и оттуда зазвучала ужасная музыка. Какое счастье, что мне в этом году не пришлось ничего слушать», - сказал Сальвадор Собрал.

В свою очередь, представительница Израиля ответила Сальвадору в соцсети.





«Шлю только любовь Сальвадору и всем артистам всех жанров», - написала Нетта на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что именно композиция Toy Нетты Барзилай занимала первое место в рейтингах букмекеров на протяжении недели.

Но, после первого полуфинала прогнозы немного изменились и израильтянка опустилась на третье место, а лидером стала сексапильная представительница Кипра Eleni Foureira с песней Fuego.

Напомним, что через несколько часов в Лиссабоне состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидения-2018», в котором выступит представитель Украины - Melovin с композицией Under The Ladder.

Также во втором этапе конкурса примут участие такие страны: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория и Словения.

Напомним, что второй полуфинал «Евровидения-2018» можно будет посмотреть в прямом эфире двух украинских телеканалов UA: Перший и СТБ, а также на Scotch.





Джерело: 112 Україна