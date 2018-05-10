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    «Евровидение-2018»: все песни участников второго полуфинала песенного конкурса

    • Сьогодні, 17:01
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    Международный песенный конкурс &laquo;Евровидение-2018&raquo;:
    Международный песенный конкурс «Евровидение-2018»:

    Сегодня вечером состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2018»

    Считанные часы остались до второго этапа престижного конкурса «Евровидение-2018», который в этом году проходит в Лиссабоне (Португалия). Сегодня вечером фанаты узнают, кто из 18 стран-участниц по итогам зрительского голосования и оценок жюри пройдет в финал. 

    Как ранее сообщал Scotch, сегодня на главной европейской сцене выступит и представитель Украины - Melovin.

    Украинский артист выйдет на сцену последним и исполнит композицию «Under the Ladder». 

    10 мая во втором полуфинале «Евровидения-2018» свои номера покажут 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.

    Также за путевку в финал будут бороться: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория и Словения.

    Scotch предлагает ознакомиться с композициями конкурсантов и заранее определиться за кого стоит проголосовать. 

    Норвегия: Александр Рыбак - That’s How You Write А Song

    Румыния: The Humans - Goodbye

    Сербия: Sanja Ilic & Balkanika - Nova deca

    Сан-Марино: Jessica feat. Jenifer Brening - Who We Are

    Германия: Rasmussen - Higher Ground

    Россия: Юлия Самойлова - I Won’t Break

    Молдова: DoReDos - My Lucky Day

    Нидерланды: Waylon - Outlaw in ‘Em

    Австралия: Jessica Mauboy - We got love

    Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis

    Польша: Gromee feat. Lucas Meijer - Light Me Up

    Мальта: Christabelle - Taboo

    Венгрия: AWS - Viszlát nyár

    Латвия: Laura Rizotto - Funny Girl

    Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

    Черногория: Vanja Eadovanovic - Inje

    Словения: Lia Sirak - Hvala, ne!

    Украина: Melovin - Under the Ladder

    Стоит отметить, что по прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала «Евровидения-2018»: окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия и Россия.

    Напомним, что второй полуфинал «Евровидения-2018» можно будет посмотреть в прямом эфире двух украинских телеканалов UA: Перший и СТБ, а также на Scotch.

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