«Евровидение-2018»: все песни участников второго полуфинала песенного конкурса
- Сьогодні, 17:01
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Розсилка
Сегодня вечером состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2018»
Считанные часы остались до второго этапа престижного конкурса «Евровидение-2018», который в этом году проходит в Лиссабоне (Португалия). Сегодня вечером фанаты узнают, кто из 18 стран-участниц по итогам зрительского голосования и оценок жюри пройдет в финал.
Как ранее сообщал Scotch, сегодня на главной европейской сцене выступит и представитель Украины - Melovin.
Украинский артист выйдет на сцену последним и исполнит композицию «Under the Ladder».
10 мая во втором полуфинале «Евровидения-2018» свои номера покажут 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.
Также за путевку в финал будут бороться: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория и Словения.
Scotch предлагает ознакомиться с композициями конкурсантов и заранее определиться за кого стоит проголосовать.
Норвегия: Александр Рыбак - That’s How You Write А Song
Румыния: The Humans - Goodbye
Сербия: Sanja Ilic & Balkanika - Nova deca
Сан-Марино: Jessica feat. Jenifer Brening - Who We Are
Германия: Rasmussen - Higher Ground
Россия: Юлия Самойлова - I Won’t Break
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Нидерланды: Waylon - Outlaw in ‘Em
Австралия: Jessica Mauboy - We got love
Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis
Польша: Gromee feat. Lucas Meijer - Light Me Up
Мальта: Christabelle - Taboo
Венгрия: AWS - Viszlát nyár
Латвия: Laura Rizotto - Funny Girl
Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
Черногория: Vanja Eadovanovic - Inje
Словения: Lia Sirak - Hvala, ne!
Украина: Melovin - Under the Ladder
Стоит отметить, что по прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала «Евровидения-2018»: окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия и Россия.
Напомним, что второй полуфинал «Евровидения-2018» можно будет посмотреть в прямом эфире двух украинских телеканалов UA: Перший и СТБ, а также на Scotch.