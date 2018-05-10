Руслана сыграет на «Евровидении-2018» на самом длинном инструменте в мире

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Певица представит в Лиссабоне свое новое шоу Wild Energy

12 мая в 18.00 перед стартом финала «Евровидения 2018» в самой большой официальной фан-зоне конкурса Eurovision Village, расположенной на главной площади Лиссабона Praça do Comércio, выступит украинская певица Руслана, которая представит свое новое шоу Wild Energy, специально приготовленное для выступления в столице Португалии.

Руслана во время шоу собирается не только петь и танцевать, но и сыграет вживую на нескольких инструментах, в том числе на трембите и барабанах.

Трембита, один из самых длинных в мире духовых музыкальных инструментов, фигурировал в клипе и сценической постановке Русланы «Дикие танцы», покорившая Европу в 2004 году. Эта композиция принесла Украине первую победу в Евровидении с рекордным на то время количеством баллов в истории конкурса.

Концерт Русланы будет транслироваться в прямом эфире португальского канала RTP, который является главным организатором и заказчиком конкурса Евровидение в 2018 году.

Свое выступление Руслана решила посвятить потенциалу возобновляемой энергетики для будущего Европы и мира. Официальная церемония открытия конкурса Евровидение в португальской столице, которая состоялась 6 мая, проходила в Музее Электрики на набережной Belem.

Концепция музея символически подчеркивает то, что традиционные до сегодняшнего дня в Европе источники энергии находят свое место в музеях, открывая дорогу возобновляемой и экологически безопасной энергетике. Руслана же, как известная в мире украинская певица, продюсер и общественный деятель, давно поднимает вопросы защиты природных ресурсов, исцеления планеты и человечества, призывая в своем творчестве и открытых заявлениях к переходу на новые чистые источники энергии.

«Сегодня я обращаюсь ко всем людям мира, ко всем, кто живет музыкой, ко всем, кто будет следить за будущими победами на Евровидении. Для победы нужна Чистая Энергия. Музыка - это чистая энергия. Зеленая энергия поможет спасти планету», - говорит Руслана.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине