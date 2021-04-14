Украинский телеведущий обескуражил подписчиков обнаженным фото в ванной

Ведущий засветил голые ягодицы

Украинский ведущий Слава Демин, который недавно развелся с женой после 13 лет брака, озадачил откровенным снимком.

Так, знаменитость обнародовал в своем Instagram фото, на котором появился полностью обнаженный в ванне. В отражении зеркала позади Слава, который вернулся с отдыха в Дубае, засветил ягодицы.

«Впервые в отпуске не сгорела голова», – написал он.

Фотография вызвала фурор среди подписчиков в комментариях. Так, пользователи не удержались и начали шутить.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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