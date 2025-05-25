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Коли можуть відбутися переговори між Україною і РФ у Ватикані: деталі від DW

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Коли можуть відбутися переговори між Україною і РФ у Ватикані: деталі від DW
Зеленський під час зустрічі із Папою Римським у Ватикані
фото: Офіс президента

Папа не братиме участі в щоденних переговорах, але Ватикан готовий організувати майданчик для практичного діалогу

Новий глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною. Як повідомляють інсайдери, мирні переговори за посередництва Ватикану можуть розпочатися вже протягом трьох-чотирьох тижнів, якщо обидві сторони підтвердять свою участь. Про це пише «Главком» із посиланням на DW.

Після обрання 8 травня Лев XIV неодноразово підкреслював важливість дипломатичного діалогу, а прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що Папа «готовий надати простір для діалогу» у межах Святого Престолу. За її словами, до цього також закликав президент США Дональд Трамп та низка європейських лідерів.

Очікується, що сам Папа не братиме участі в щоденних переговорах, але Ватикан готовий організувати майданчик для практичного діалогу. Востаннє президент Росії Володимир Путін перебував у Ватикані в червні 2019 року.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну». 

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Кремль поки не ухвалив рішення щодо місця проведення наступних мирних переговорів між Росією та Україною, зокрема Москва не отримувала пропозицій від Ватикану щодо співробітництва.

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Теги: росія Ватикан Україна переговори

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