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РФ масштабувала виробництво шахедів. Військовий експерт пояснив, як рятуватися Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ масштабувала виробництво шахедів. Військовий експерт пояснив, як рятуватися Україні
Окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня
фото: glavcom.ua

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Україна повинна масово випускати дрони-перехоплювачі, адже РФ масштабувала виробництво «шахедів». 

«Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках. Росія «рознесе» нам всю країну «шахедами». Вони масштабували виробництво і ще масштабують. Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець», – йдеться у заяві.

РФ масштабувала виробництво шахедів. Військовий експерт пояснив, як рятуватися Україні фото 1
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Бескрестнов додав: «Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню. Часу у нас немає».

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ після виборів у США єдине змінила у своїй поведінці: стала більше використовувати дронів. Про це глава України заявив на саміті країн G7, інформує «Главком». «Якщо торік застосування ста «шахедів» за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів», – йдеться у заяві.

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Теги: росія війна дрон

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