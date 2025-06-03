На Заволзькому моторному заводі у Росії стався вибух та пожежа

За попередньою інформацією, вибухнула вантажівка з цистерною, яка знаходилася на території заводу

У ніч на 3 червня на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області у Росії стався вибух та сильна пожежа. Одна людина постраждала, у неї сильні опіки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Очевидці розповіли, що почули біля ЗМЗ сильний вибух та побачили пожежу. За попередньою інформацією, вибухнула вантажівка просто у цеху з хімічними речовинами. Полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху. Внаслідок інциденту постраждав один робітник. Має 10% опіків тіла.

Наразі співробітники МНС вже ліквідували відкрите загорання на площі 60 кв. Потерпілого чоловіка госпіталізували.

Заволзький моторний завод – російський завод з виробництва автомобільних бензинових та дизельних двигунів.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 червня окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла. Росіяни скаржаться на атаку дронів та удар по електропідстанціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що на всій тимчасово окупованій території Запорізької області блекаут, у Херсонщині також проблеми зі світлом. Пишуть про удар дронами по електропідстанції у Мелітополі та Генічеському.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях. Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.