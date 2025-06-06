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Сибіга: Росія «відповіла» на знищені літаки – атакою на мирних жителів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сибіга: Росія «відповіла» на знищені літаки – атакою на мирних жителів
Загалом сьогодні в ударі було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістика
фото: ДСНС

Міністр наголосив, що саме РФ є агресором, адже удари України є самообороною, тоді як удари Росії – актами агресії й терору

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нічну атаку Росії на Україну, зазначивши, що таким чином РФ «відповіла» на свої знищені літаки. Як передає «Главком», про це Сибіга написав у ікс.

«Вночі Росія «відповіла» на знищені літаки… атакою на мирних жителів в Україні», – йдеться в його дописі. Міністр наголосив, що саме РФ є агресором, адже удари України є самообороною, тоді як удари Росії – актами агресії й терору.

«Різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі – наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити наших дітей. Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури», – написав Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на нічний російський обстріл України. «Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні», – заявив президент.

Загалом сьогодні в ударі було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістика. Поранено 49 людей, і число може зрости. Зеленський наголосив, що Росія повинна відповідати за це, оскільки росіяни з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. 

«Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче», - підсумував гарант.

Як відомо, під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Як передає «Главком», про це глава МВС Клименко написав у соцмережах.

«Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби – ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям», – йдеться у повідомленні. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. 

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Теги: Андрій Сибіга війна ракетна атака

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