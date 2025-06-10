Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захищав Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Дениса Мисягіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захищав Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Дениса Мисягіна
Денис Мисягін захоплювався вивченням історії, глибоко цікавився розвитком військової техніки та сучасними безпілотними системами
колаж: glavcom.ua

Мисягін був нагороджений нагрудним знаком «Золотий хрест» Головнокомандувача ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Мисягіна.

3 червня 2025 року поліг на фронті захисник України Денис Мисягін на позивний Smolet, що боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Денис Мисягін народився 8 листопада 1980 року у місті Зміїв Харківської області. Навчався у Зідьківському ліцеї ім. Г.І. Ковтуна (колишня Зідьківська середня школа) та в Зміївському ліцеї Nº2 (колишня Зміївська загальноосвітня школа I-III ступенів Nº2) Зміївської міської ради Харківської області. Згодом навчався за спеціальністю «Бізнес-статистика» у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

Працював приватним підприємцем. За словами рідних, був справжнім сімейним чоловіком - турботливим, уважним, завжди поруч із найріднішими. У вільний час захоплювався вивченням історії – як світової, так і української, глибоко цікавився розвитком військової техніки та сучасними безпілотними системами. Його знання й пристрасть до цих тем вражали й надихали оточення.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Денис Мисягін став на захист Батьківщини від російських окупантів
Із початком повномасштабного вторгнення РФ Денис Мисягін став на захист Батьківщини від російських окупантів
фото: ЛЬвівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку в лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Нагороджений нагрудним знаком «Золотий хрест» Головнокомандувача Збройних Сил України та медаллю «Хрест Сил територіальної оборони».

3 червня 2025 року Денис Мисягін на позивний Smolet, що боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку, загинув. Поховали захисника 7 червня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.

У воїна залишилися дружина Ганна, доньки Марта та Міра, мати пані Олена та брат Олег. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для всіх уже очевидно, що єдиний спосіб швидко і якісно підвищити бойовий потенціал Європи – це оборонний союз з Україною
Хто стане головною військовою силою Європи?
16 травня, 23:05
Чому ЗСУ б’ють по Москві, яка цими днями максимально захищена сотнями систем ППО?
Безпрецедентний удар по Росії. Мета і ціна наймасованішої дронової атаки ЗСУ
8 травня, 07:10
Диктатор Путін, ймовірно, не приїде на перемовини до Стамбула
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
13 травня, 07:18
Адміністрація Байдена вперше надала українцям тимчасовий статус захисту у 2022 році
Трамп хоче видворити понад 200 тис. українців із США
20 травня, 14:12
Верещук наголосила на необхідності переналаштувати свідомість суспільства на постійну готовність до спротиву
Верещук: наша стратегія – готувати дітей до війни
24 травня, 14:53
Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник
Харків: один із дронів не розірвався та впав у парку
4 червня, 09:06
Микола-Мирослав Петрецький, президент Союзу українців Румунії, під час виступу у румунському парламенті
«Головний українець» Румунії назвав найбільш впливові національні меншини у цій державі
18 травня, 19:11
15 травня проходять переговори між українською та російською делегацією
Переговори у Стамбулі: РФ знову клеїть дурня?
15 травня, 16:08
Поранений рятувальник приїхав на прощання з побратимами
Київ попрощався з рятувальниками, які загинули під час ліквідації наслідків обстрілу (фото)
Вчора, 12:25

Суспільство

Весільний бум червня: де найчастіше одружувалися українці в перші дні літа
Весільний бум червня: де найчастіше одружувалися українці в перші дні літа
Помер підліток, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми
Помер підліток, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми
Захищав Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Дениса Мисягіна
Захищав Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Дениса Мисягіна
Найбільші оси Європи атакували міста України. Чи є привід для паніки – роз'яснює експерт
Найбільші оси Європи атакували міста України. Чи є привід для паніки – роз'яснює експерт
Казус із бронюванням батюшок. Держава зарахувала до критично важливих жіночий монастир, підпорядкований… патріарху Кирилу
Казус із бронюванням батюшок. Держава зарахувала до критично важливих жіночий монастир, підпорядкований… патріарху Кирилу
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
88K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
40K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
27K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
13K
Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua