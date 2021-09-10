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    Развлекайся, красавица. Дэвид Бекхэм в майке-алкоголичке отправил дочь в школу (фото)

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    Развлекайся, красавица. Дэвид Бекхэм в майке-алкоголичке отправил дочь в школу (фото)

    Видимо, футболист переживает больше, чем сама девочка

    Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм грустит, потому что приходится на время разлучаться с наследницей. Девочка впервые после каникул пошла в школу.

    На фото бывший капитан сборной Англии завтракает вместе со своей 10-летней дочерью Харпер (Harper Beckham). Оба сидят спиной к камере. Дэвид пьет кофе, а дочь ест грушу. Харпер одета в фиолетовое клетчатое платье с ремешком на талии, волосы заплетены в косички. На 46-летнем футболисте белая майка-алкоголичка и черные шорты.

    «Снова в школу. Немного волнуюсь, немного нервничаю, но хорошие новости очень радуют — иди, развлекайся, красавица», – подписал снимок Бекхэм.

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    Развлекайся, красавица. Дэвид Бекхэм в майке-алкоголичке отправил дочь в школу (фото)
    Развлекайся, красавица. Дэвид Бекхэм в майке-алкоголичке отправил дочь в школу (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Развлекайся, красавица. Дэвид Бекхэм в майке-алкоголичке отправил дочь в школу (фото)