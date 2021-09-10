Развлекайся, красавица. Дэвид Бекхэм в майке-алкоголичке отправил дочь в школу (фото)

Видимо, футболист переживает больше, чем сама девочка

Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм грустит, потому что приходится на время разлучаться с наследницей. Девочка впервые после каникул пошла в школу.

На фото бывший капитан сборной Англии завтракает вместе со своей 10-летней дочерью Харпер (Harper Beckham). Оба сидят спиной к камере. Дэвид пьет кофе, а дочь ест грушу. Харпер одета в фиолетовое клетчатое платье с ремешком на талии, волосы заплетены в косички. На 46-летнем футболисте белая майка-алкоголичка и черные шорты.

«Снова в школу. Немного волнуюсь, немного нервничаю, но хорошие новости очень радуют — иди, развлекайся, красавица», – подписал снимок Бекхэм.

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