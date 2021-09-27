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    Кто вылетел из «Танцев со звездами» после четвертого эфира

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    Кто вылетел из «Танцев со звездами» после четвертого эфира
    instagram.com/tanci1plus1/

    В зону риска попали три звездные пары.

    Вчера состоялся четвертый эфир телешоу «Танцы со звездами».

    Участники старались выжать из себя максимум на паркете: показывали удивительную пластику тела и удивляли зрителей ярким шоу. Впрочем, одной паре все же не удалось достучаться до сердец поклонников.

    Так, в результате голосования судей и зрителей проект покинула пара Алексей Суровцев и Мария Колосова.

    Вместе с ними в зону риска попали: Фагот и Екатерина Тришина и Евгения Власова и Макс Леонов. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли этих участников.

    «Друзья мои, очень жаль, что не удалось исполнить все танцы, которые я хотел. Но я обещаю, что я их изучу дома. Большая честь быть с вами на одном паркете. Спасибо вам! Спасибо судьям, постановщикам, всем», — прокомментировал вылет Суровцев.

    Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Кто вылетел из «Танцев со звездами» после четвертого эфира