Надоело! Продюсер объяснила, почему разорвала контракт со скандальной Лободой

Крапивина заявила, что потеряла интерес

Бывшая продюсерка украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина перестала работать с артисткой и разорвала контракт, поскольку ей стало неинтересно продюсировать. Об этом пишет российский таблоид Starhit.

«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99 процентов твоего времени. Я так жить больше не готова», — назвала причину Крапивина в эфире программы «Кино в деталях» на телеканале СТС. По ее словам, она хочет заниматься менеджментом артиста и давать дорогу молодым талантам, поэтому намерена создать собственный музыкальный лейбл и помогать начинающим музыкантам. Кроме того, она хочет заниматься кино.

Напомгим, Крапивина расторгла контракт с Лободой после скандала с Филиппом Киркоровым в июне, когда она раскритиковала выступление артиста и рэпера Давы. Она назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

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