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Відома американська співачка полетить у космос

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Для Перрі велика честь бути частиною першої жіночої команди Blue Origin
фото: Новини Live

Місія буде унікальною, адже вперше з 1963 року до її складу увійдуть виключно жінки

Американська співачка Кеті Перрі стане учасницею наступного екіпажу туристичної ракети New Shepard, яка вирушить у космос. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на приватну аерокосмічну компанію Blue Origin.

Зазначається, що ця місія буде унікальною, адже вперше з 1963 року до її складу увійдуть виключно жінки. Разом із Перрі в космос полетять журналістка та наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес, аерокосмічна інженерка Айша Бове, біоастронавтка Аманда Нгуєн, продюсерка Керіанн Флінн і телеведуча Гейл Кінг.

У компанії зазначили, що для Перрі велика честь бути частиною першої жіночої команди Blue Origin, і вона сподівається, що цей політ надихне її доньку та інших людей прагнути до зірок.

Це буде 11-й пілотований політ New Shepard та 31-й в історії місії. Запуск заплановано на весну.

Раніше ми писали, що українська викладачка вокалу Олена Українець стала трендом у TikTok, а Леді Гага зробила репост її відео. Про це повідомляє «Главком».

Викладачка вокалу Олена Українець вразила користувачів TikTok своїми незвичними уроками – вона створює стресову ситуацію для учнів, щоб вони потім могли гарно триматися на сцені та не відволікатися під час виступу.

Нещодавно викладачка виклала відео, де її учениця співає новий хіт Леді Гаги Abracadabra. Співачка зробила репост та прокоментувала ролик.

Нагадаємо, кліп Леді Гаги на трек Abracadabra, який увійшов до нового восьмого студійного альбому Mayhem, за тиждень набрав понад 28 млн переглядів. Про це свідчать дані YouTube.

У новому кліпі артистка повертається до стилю, в якому розпочинала свою кар'єру і з яким полонила серця перших прихильників.

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Теги: політ космос співачка

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