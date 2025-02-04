Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Цьогорічна сцена Нацвідбору унікальна своєю мультимедійністю
фото: Суспільне

В основу шоу ляже концепція «Музичної ДНК нації»

Презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025, який відбудеться вже 8 лютого. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень. Про це повідомляє «Суспільне».

Креативний продюсер Нацвідбору Герман Нєнов зауважив, що сцена буде нагадувати глядачеві про велике Євробачення: «При створенні сцени я ставив перед собою дві основні мети. По-перше, сцена повинна знайомити глядачів із кожним фіналістом Нацвідбору, тому для мене було важливо, щоб вона стала сценою-портретом. Друга мета – сценічний простір за своєю конфігурацією має нагадувати сцену великого Євробачення».

Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото) фото 1

Зазначається, що для цього було створено шість окремих сценічних майданчиків: два яруси основної сцени, подіум, що складатиметься з двох частин і перериватиметься центральним кубом посередині, а також грінрум, у якому розмістяться делегації учасників.

Також Герман Нєнов зазначив, що до Нацвідбору повертається фан-зона. Разом з сидячими трибунами вона забезпечить атмосферу справжнього великого Євробачення на Нацвідборі. 

Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото) фото 2

Цьогорічна сцена унікальна й своєю мультимедійністю: у зйомці буде залучена безпрецедентна кількість екранів і світлових конструкцій, що створюють ефект 360°.

Як і минулоріч, в основу шоу ляже концепція «Музичної ДНК нації». Вона поєднала три важливі символи: серце – логотип пісенного конкурсу Євробачення; музичні хвилі, як нестримна енергія коливання від звукових хвиль; та стилізований образ ДНК, як алюзія на танець ліній, музичних хвиль і вібрацій.

Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото) фото 3

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

Читайте також:

Теги: Євробачення співак співачка пісня конкурс сцена музика музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Режисер Дмитро Богомазов і його студенти у виставі «Тату троянди»
Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів
31 сiчня, 19:30
Трансляція вечора Євробачення розпочнеться 8 лютого о 18:00 з передшоу та фіналу – о 18:30
Організатори Нацвідбору на «Євробачення-2025» назвали ведучих конкурсу
29 сiчня, 21:11
У відеороботі з’являються портрети воїнів у вигляді муралів, що символізує вічну пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу
«Має знати кожен». Український репер вразив треком, написаним на пророчий вірш Павличка
29 сiчня, 19:32
Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством – єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури
АРМА передала стратегічно важливе підприємство в управління «Укренерго»
27 сiчня, 17:40
Макс Барських поділився своїми планами на майбутнє
Макс Барських вирішив зробити паузу в концертній діяльності
22 сiчня, 19:22
Співачка Анастасія Приходько прийшла на суд над ведучим проросійських телеканалів Максом Назаровим
Відому співачку помітили на суді над ексведучим телеканалів Медведчука
22 сiчня, 03:25
Афіша Київського муніципального академічного театру опери та балету
Культурні події у Києві: календар на тиждень 20-26 січня
20 сiчня, 10:41
Виставка «Відвага нації» у музеї імені Богдана та Варвари Ханенків
Куди сходити у Києві на вихідних 18-19 січня: перелік культурних подій
17 сiчня, 14:00
20 років тому Поплавський з командою створили пісню, яка стала легендарною та лідирує на усіх музичних майданчиках країни
Пісня «Сало» Поплавського відзначає 20 років: у чому феномен її популярності
8 сiчня, 13:47

Фото

Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото)
Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото)
Оприлюднено офіційний портрет Меланії Трамп: соцмережі помітили несподіваний натяк
Оприлюднено офіційний портрет Меланії Трамп: соцмережі помітили несподіваний натяк
Ірина Білик вразила образом у рожевій шубі (фото)
Ірина Білик вразила образом у рожевій шубі (фото)
На Полтавщині у ДТП загинула відома блогерка: без мами залишилося троє дітей
На Полтавщині у ДТП загинула відома блогерка: без мами залишилося троє дітей
Нардепка Безугла в новорічну ніч показала маму-патологоанатома (фото)
Нардепка Безугла в новорічну ніч показала маму-патологоанатома (фото)
Нове графіті Бенксі викликало палкі суперечки у соцмережах
Нове графіті Бенксі викликало палкі суперечки у соцмережах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
121K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
62K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
23K
Семеро архієреїв УПЦ МП взяли участь в обряді на честь патріарха Кирила (фото)
22K
Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua