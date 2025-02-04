Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото)
В основу шоу ляже концепція «Музичної ДНК нації»
Презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025, який відбудеться вже 8 лютого. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень. Про це повідомляє «Суспільне».
Креативний продюсер Нацвідбору Герман Нєнов зауважив, що сцена буде нагадувати глядачеві про велике Євробачення: «При створенні сцени я ставив перед собою дві основні мети. По-перше, сцена повинна знайомити глядачів із кожним фіналістом Нацвідбору, тому для мене було важливо, щоб вона стала сценою-портретом. Друга мета – сценічний простір за своєю конфігурацією має нагадувати сцену великого Євробачення».
Зазначається, що для цього було створено шість окремих сценічних майданчиків: два яруси основної сцени, подіум, що складатиметься з двох частин і перериватиметься центральним кубом посередині, а також грінрум, у якому розмістяться делегації учасників.
Також Герман Нєнов зазначив, що до Нацвідбору повертається фан-зона. Разом з сидячими трибунами вона забезпечить атмосферу справжнього великого Євробачення на Нацвідборі.
Цьогорічна сцена унікальна й своєю мультимедійністю: у зйомці буде залучена безпрецедентна кількість екранів і світлових конструкцій, що створюють ефект 360°.
Як і минулоріч, в основу шоу ляже концепція «Музичної ДНК нації». Вона поєднала три важливі символи: серце – логотип пісенного конкурсу Євробачення; музичні хвилі, як нестримна енергія коливання від звукових хвиль; та стилізований образ ДНК, як алюзія на танець ліній, музичних хвиль і вібрацій.
Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.
Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.
Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.
До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.
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