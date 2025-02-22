Представник Естонії на «Євробаченні-2025» заспівав про мир Києва та Москви

У скандальній композиції артисти також вилаяли Європейську мовну спілку

Нідерландський скандальний репер Йост Кляйн, якого вигнали з минулорічного «Євробачення», випустив неочікуваний трек з представником Естонії на «Євробаченні-2025» Tommy Cash.

У дуеті зірки запрем'єрили трек United By Music. І одразу у мережі юзери звернули увагу на текст композиції. Зокрема, у рядках репери заявили, що «хочуть миру» і виявили неочікуване бажання «полетіти до Києва і поїхати до Москви».

Крім того, зірки «Євробачення» оскандалилися критикою самої Європейської мовної спілки (EBU), яку нецензурно облаяли: «Ідіть н*х*й, EBU, я не хочу загриміти до суду. Бідні залишаються бідними, а багаті – багатіють». Таким чином Йост нібито згадав за інцидент, який трапився з ним під час конкурсу. Так, 2024 року співака було дискваліфіковано просто перед гранд-фіналом за ігнорування правил безпеки й погрози співробітниці на знімальному майданчику.

А ось про позицію виконавців щодо війни в Україні промовисто говорить їхня творчість. Так, Йост Кляйн і Tommy Cash не соромилися після повномасштабного вторгнення брати участь у проєктах з росіянами та записувати з ними нові треки. Зокрема, Йост заспівав з російським CMН та гуртом Russian Village Boys, а Tommy Cash – Little Big. Ба більше, конкурсний номер Естонії на «Євробаченні-2025» ставить росіянка Аліна Пязок.

Допоки самі артисти у пісні наголошують, що трек «просто смішний й не має значної глибини», у мережі ставлять під загрозу виступ Tommy Cash на «Євробаченні-2025». Усе тому, що EBU має низку серйозних вимог до захисту своєї репутації. Утім, поки що подальша доля учасника Естонії після випуску такого провокативного треку невідома.

Зауважимо, 69-й пісенний конкурс Євробачення-2025, що відбудеться у місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Як повідомлялося, Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025, який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі.

Як відомо, згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.