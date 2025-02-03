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Путін вигадав заміну Євробаченню

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін вигадав заміну Євробаченню
Путін вигадав новий пісенний конкурс у РФ
фото: РИА

У Росії з'явиться «Інтербачення»

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення міжнародного музичного конкурсу «Інтербачення» у 2025 році. Відповідний документ опублікований на сайті офіційного оприлюднення правових актів.

Відомо, що Росію відсторонили від Євробачення у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну, а тепер вона вигадала свій пісенний конкурс.

«З метою подальшого розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва постановляю: Провести у 2025 році в Москві та Московській області Міжнародний музичний конкурс «Інтербачення»», – йдеться в документі.

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Уряду доручено створити оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу, розробити за участі урядів Москви та Московської області комплекс заходів, спрямованих на його організацію. Згідно з указом, головою оргкомітету призначено віцепрем'єра Дмитра Чернишенка.

Окрім того, Путін доручив створити наглядову раду конкурсу для вирішення основних завдань, пов’язаних із його проведенням. Відповідно до документа, наглядова рада затверджує концепцію конкурсу та положення про його проведення.

Раніше Костянтин Ернст, директор російського пропагандиського телеканалу заявляв, що «Інтербачення» не матиме «політичних обмежень» і буде «вільним майданчиком» для усіх країн. Зокрема, він зазначив, що розраховує на «активну участь» членів групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР).

Нагадаємо, що 25 лютого 2022 року Росію відсторонили від участі у «Євробаченні»

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Теги: Євробачення конкурс пісня путін путінський режим співак співачка Москва

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