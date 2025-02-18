Співачка Бучинська показала, як 30 років тому розпочала кар'єру (відео)

Наталія Бучинська: «На сцені була красива, голосиста і з температурою!»

У вівторок, 18 лютого, українська співачка Наталія Бучинська відзначає особливу дату – рівно 30 років тому вона вперше вийшла на професійну сцену. Артистка поділилась відео з першого виступу на великій сцені.

«Саме сьогодні особисто моє професійне свято. Погодьтеся, що пафосно звучить. Але я зовсім не жартую. Саме сьогодні, тридцять років тому, я вперше ступила на професійну сцену», – поділилася артистка.

Перший важливий крок Бучинської у кар’єрі відбувся на відбірковому конкурсі «Червона Рута» у Тернополі, де вона не просто виступила, а перемогла.

«Вже тоді були присутні всі можливі атрибути цієї важкої, але такої класної професії. На сцені була красива, голосиста і з температурою! Ну все, як має бути. Не памʼятаю, чи мені було лячно, але мені вдалося. Після цього розпочалася довга і непроста дорога в музиці – «довга, терниста, часом нестерпна, але така цікава», – розповіла співачка у підписі до відео.

З нагоди ювілею артистка щиро подякувала всім, хто був поруч протягом цих трьох десятиліть. «Тут я маю почати дякувати. Я навіть почала виписувати в стовпчик прізвища тих, хто був поруч, але їх дуже, дуже багато. Тому хто читає ці рядки, згадайте мене – і це буде моє велике і сердечне дякую кожному», – йдеться у дописі Бучинської.

Нагадаємо, Ірина Білик відкрила завісу свого ювілейного концерту: що чекає на шанувальників.

Також співачка поділилась, що дотримується здорового способу життя і більше не вживає алкоголь.