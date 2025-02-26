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«Дата була символічна». Тоня Матвієнко поділилась враженнями від сольного концерту

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Тоня Матвієнко дала перший великий сольний концерт у київському МЦКМ
фото: Facebook/Тоня Матвієнко

Співачка планує «сольник» і на власний день народження

Українська співачка Тоня Матвієнко дала великий сольний концерт у київському МЦКМ («Жовтневий палац»). Як зауважила сама співачка, дата концерту – 23 лютого – є для нею особливою. Саме 23 лютого 2022 року Тоня Матвієнко записала трек «Кульбаби». Через початок повномасштабного російського вторгнення реліз довелося відкласти, проте згодом, завдяки слухачам, пісня стала справжнім хітом.

«Пам’ятайте, Кульбаби – розквітнуть, і нехай ця весна принесе нам ще більше світла, тепла і музики», – написала Тоня Матвієнко на сторінці у Facebook. 

Тоня Матвієнко дала перший великий сольний концерт у київському МЦКМ
Тоня Матвієнко дала перший великий сольний концерт у київському МЦКМ
Facebook/Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко дала перший великий сольний концерт у київському МЦКМ
Тоня Матвієнко дала перший великий сольний концерт у київському МЦКМ
Facebook/Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко дала перший великий сольний концерт у київському МЦКМ
Тоня Матвієнко дала перший великий сольний концерт у київському МЦКМ
Facebook/Тоня Матвієнко

Також Матвієнко на концерті виконала свою нову пісню «Ліхтарики», прем’єра якої відбулася днями. Окрім цього, під час концерту співачка згадала свою маму – Ніну Матвієнко та виконала її пісні. Серед заспіваних пісень були кавери на пісні Оксани Білозір «Коханий» та Океан Ельзи «Друг».

Під час виступу Матвієнко нагородили відзнакою «Патріот України» від Бориса Кожина (перший командувач Військово-Морських Сил України, віцеадмірал, народний депутат України 2-го та 3-го скликань), за потріотизм та відданість українській державі, за активну громадську діяльність, за професіоналізм, благодійні концерти та перший сольний концерт у МЦКМ.

Також співачка анонсувала концерти у Одесі та Харкові. А на свій день народження, 12 квітня, пообіцяла сольний концерт у київському Osocor Residence.

«Главком» повідомляв, що Тоня Матвієнко була вражена тою популярністю, якої набула її пісня «Кульбаби», написана у 2022 році.

Ще Тоня Матвієнко раніше спростувала чутки про її нібито розлучення зі співаком Арсеном Мірзояном.

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Теги: культура Україна співачка Тоня Матвієнко

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