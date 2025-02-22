Російські боти атакували сторінки Jerry Heil. Співачка видалила інстаграм

Співачка закликала шанувальників підтримати її

Jerry Heil видалила свою сторінку в інстаграмі і відео з YouTube через атаки російських ботів, які заважають її творчій діяльності. Вона презентувала новий трек, але росіяни вирішили завадити просуванню цією пісні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Jerry Heil.

Співачка презентувала новий трек «Розчиняюсь», що поєднує вірші Юрія Іздрика, і закликала шанувальників підтримати її в умовах цих перешкод. Вона повідомила, що на її соціальні мережі здійснюються масовані атаки російських ботів. Це систематично відбувається під час випуску нових пісень.

«Я боролася, потім приймала, але я щоразу була змушена кричати про свої нові треки, бо через атаки ботів, які відбувалися саме під час релізів, алгоритм інстаграму приховував мене від людей, вважаючи, що це я собі нечесно накручую активність», – пояснила виконавиця.

Саме через це їй довелося видалити інстаграм та кліп з ютубу. Зараз артистка відновила свій акаунт в інстаграмі, відео з композицією «Розчиняюсь» теж вже є на YouTube.