Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Fiїnka: гуцульська автентика та звинувачення у плагіаті

Співочий шлях Fiїnka розпочався у 2019 році з пісні «Груба»

Співачка Fiїnka стала однією із десяти фіналістів Нацвідбору завдяки голосуванню українців в «Дії». Її пісня «Культура» наповнена гуцульськими мотивами та автентичним звучанням.

«Главком» розповідає про її творчий шлях, особливості стилю та вплив фольклору на музику співачки.

Що відомо про Fiїnka

Fiїnka виступатиме на Нацвідборі під номером сім фото: fiinka_official/Instagram

Справжнє ім’я співачки – Ірина Вихованець (до заміжжя – Білак). Вона родом з Івано-Франківської області й не лише співає, а й займається акторством, блогерством та веде власний YouTube-канал.

Свій сценічний псевдонім артистка пояснює так: «Фіїнка – то гуцульською похресниця. Так мене мій хресний тато називає. А похресників всі люблять».

Ірина Вихованець має театральну освіту і певний час працювала в театрі, але згодом віддала перевагу музиці. Її співочий шлях розпочався у 2019 році з пісні «Груба», кліп до якої показує колоритне сільське життя Карпат. Цікаво, що під час зйомок співачка була вагітною – саме цей період став поштовхом для запису першого треку.

Fiїnka – «Груба»

У 2023 році Fіїnka брала участь у Нацвідборі з піснею «Довбуш» і посіла четверте місце. Її музика базується на гуцульських мелодіях і народних співанках, які вона гармонійно поєднує із сучасним звучанням.

«Нацвідбір став для мене справжнім поштовхом – таким, як зараз модно казати, «пушем». Це чудово, що новим іменам дають можливість заявити про себе. Бо під час нацвідбору ти проживаєш за два тижні підготовки стільки, скільки артисти за все творче життя не встигають прожити. По-перше, ти набираєшся досвіду: спілкування зі ЗМІ, як поводитись, що казати, як швидко вчити хореографію, триматися й не втомлюватися», – розповіла співачка в ефірі «Радіо Промінь».

Fіїnka «Довбуш» | Нацвідбір-2023

Окрім творчості, співачка створила проєкт «Ліжник ТВ», у якому через гумор і сатиричні сюжети знайомить глядачів із гуцульською культурою.

Нацвідбір на Євробачення-2025

Fіїnka змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею «Культура». Співачка розповіла, що з моменту появи ідеї композиції вона вже знала, що подаватиме її на Нацвідбір.

За словами співачки, натхненням для створення композиції став ліжник, який вона побачила в гостях. Співачка наголосила, що для гуцулів ця річ має сакральне значення, адже є частиною їхньої великої культури та внесена до спадку ЮНЕСКО. Вона пояснила, що ліжник – це килим із овечої вовни, який виконує як обрядову, так і побутову функцію та супроводжує гуцулів упродовж усього життя.

Fіїnka «Культура» | Нацвідбір 2025

«І от я побачила такий ліжник у гостях і на ньому була етикетка з написом «Гуцульщина». Я поґуґлила, щоб знайти інформацію про це виробництво, і дізналася, що воно з'явилося в 30-х роках, коли Гуцульщина була під окупацією. Тоді, заради збереження власної культури, гуцульські майстри об'єдналися під гаслом «Свій до свого по своє». І я подумала «вау». Якби цього не було, якби люди не об'єднувалися – невідомо, чи була б ця культура і досі жива. Власне, про це я й співаю. Якби цимбали не грали, якби ліжники не ткалися – не знати, чи була б та Fіїnka, і чи була б та колоритна Україна, яку ми зараз знаємо», – підкреслила співачка.

Співачка зазначила, що рядок «Свій до свого по своє» свого часу був гаслом українських націоналістів, яке закликало людей об’єднуватися. Вона вважає, що сьогодні цей заклик є актуальним як ніколи.

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«Я кажу не лише про гуцулів, а про кожен куточок України. Але я гуцулка і, звісно, я співатиму від імені гуцулів, адже на цьому побудована моя творчість. Я співаю «Моя культура», але моя культура – це моя українська культура. Якщо я приїду в Європу, мені покажуть петриківський розпис, я скажу: «Так, це моя культура, я цим пишаюся»», – зауважила Fіїnka.

Звинувачення Fiїnka у плагіаті

Конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka користувачі соцмереж звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди:

«Я радію, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодної схожості пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У Fiїnka слово хук звучить як «культура», а в Rosalía – con altura (що означає «поводитися гідно»). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним», – написала музична продюсерка.

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Fiїnka виступатиме під номером сім.

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Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

Також було презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень.