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Леді Гага оцінила українську викладачку з вокалу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Леді Гага зробила репост відео української викладачки
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Викладачка стала вірусним трендом у TikTok завдяки своїм незвичним урокам

Українська викладачка вокалу Олена Українець стала трендом у TikTok, а Леді Гага зробила репост її відео. Про це повідомляє «Главком».

Викладачка вокалу Олена Українець вразила користувачів TikTok своїми незвичними уроками – вона створює стресову ситуацію для учнів, щоб вони потім могли гарно триматися на сцені та не відволікатися під час виступу.

Нещодавно викладачка виклала відео, де її учениця співає новий хіт Леді Гаги Abracadabra. Співачка зробила репост та прокоментувала ролик.

Відео зібрало майже 23 млн перегляди та 1,3 млн лайків.

@elena_mysound #abracadabra #ladygaga ♬ оригінальний звук - My_sound

Нагадаємо, кліп Леді Гаги на трек Abracadabra, який увійшов до нового восьмого студійного альбому Mayhem, за тиждень набрав понад 28 млн переглядів. Про це свідчать дані YouTube.

У новому кліпі артистка повертається до стилю, в якому розпочинала свою кар'єру і з яким полонила серця перших прихильників.

Раніше українська режисерка і кліпмейкерка зі світоми ім’ям Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на новий сингл Disease.

Хореографинею-постановницею, яка працювала разом з Таню Муіньо над кліпом, є Перріс Гоебел. Раніше вона працювала над кліпом Джастіна Бібера на трек Sorry та виступом Ріанни на Super Bowl у 2023 році.

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Теги: співачка TikTok відео

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