Жовтневий палац у Києві зазнав значних пошкоджень через обстріл РФ (фото, відео)
Після обстрілу фасад і зовнішній периметр МЦКМ потребують масштабних відновлювальних робіт
У ніч на 24 травня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на українську столицю. Внаслідок обстрілу в центрі міста зазнав значних пошкоджень Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ) Федерації профспілок України. Про це повідомляє «Главком».
Будівля постраждала від потужної вибухової хвилі. Як повідомила артдиректорка Atlas Festival Тетяна Могила, споруда зазнала серйозних ушкоджень. Зокрема, було пошкоджено дах із подальшим займанням, постраждали фасад і вікна, а також частково внутрішні приміщення закладу.
На місці тривають ремонтно-прибиральні роботи з розчищення локації від уламків скла та зруйнованих конструкцій. Команда тимчасово накрил дах брезентом, аби захистити приміщення від дощу та подальших руйнувань.
«Будівельні бригади працюватимуть позмінно – і вдень, і вночі, щоб якомога швидше відновити споруду. На щастя, головна зала, де відбуваються концерти та культурні події, не зазнала суттєвих пошкоджень і вже 27 травня відновить свою роботу», – повідомила Могила.
За словами артдиректорки Atlas Festival, події, заплановані на 24-26 травня, обов’язково відбудуться найближчим часом, нові дати будуть оголошені пізніше.
Повідомляється, що фасад і зовнішній периметр МЦКМ потребують масштабних відновлювальних робіт. «Ми будемо щиро вдячні міжнародним інституціям, партнерам, бізнесам і всім, хто готовий долучитися до відновлення МЦКМ. Для нас надзвичайно важливо завершити першочергові роботи до початку опалювального сезону та зберегти цю історичну пам’ятку в центрі Києва», – додала Тетяна Могила.
Цей удар залишив по собі надзвичайно болючий контраст. Лише за кілька годин до атаки, увечері 23 травня, на сцені МЦКМ відбувся концерт відомої грузинської співачки Ніно Катамадзе. Вона виступала разом зі своїм гуртом та Оркестром Заслуженого академічного ансамблю пісні та танцю ЗСУ.
Про трагічну зміну атмосфери повідомили у групі «Ніно Катамадзе в Україні» у Facebook. Представники команди зазначили, що ще ввечері в залі панували музика, єдність, сміх та оплески, а вже наступного ранку сцена зустріла їх слідами війни. Вони також висловили щирі співчуття через те, що внаслідок цієї безжальної атаки по Україні є загиблі.
Нагадаємо, У ніч на 24 травня Росія завдала по Києву удару 90 ракетами, серед яких балістична «Орєшник», та 600 дронами різних типів. За даними міської влади, постраждали щонайменше 69 осіб, двоє загинули. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що головними цілями стали цивільні об'єкти та культурна спадщина. Зокрема, ракети та дрони Росії вночі 24 травня пошкодили кілька провідних культурних установ Києва, Національний музей «Чорнобиль» та низку архітектурних пам'яток.
