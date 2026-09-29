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У Голосіївському районі прорвало магістральний водопровід: без води школа та садок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Голосіївському районі прорвало магістральний водопровід: без води школа та садок
На Теремківській автівки пливуть по дорозі через витік із магістрального водопроводу
скриншот відео

Фахівці «Київводоканалу» планують виконати переключення мережі, щоб якнайшвидше відновити водопостачання абонентів

У Голосіївському районі столиці на вулиці Теремківській, 19 стався витік із водопровідної мережі. Фахівці вже локалізували аварію, однак через пошкодження тимчасово відключено від водопостачання навчальні заклади. Про це повідомляє ПрАТ «АК «Київводоканал», інформує «Главком».

Фахівці зафіксували пошкодження магістрального водопроводу діаметром 300 мм. Унаслідок пориву сталося залиття проїжджої частини. Через аварію без води тимчасово залишилися місцева школа та дитячий садок.

Для проведення ремонтних робіт комунальникам необхідне розриття на зеленій зоні. До ліквідації наслідків залучили гідрослужбу ШЕУ Голосіївського району.

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Фахівці «Київводоканалу» планують виконати переключення мережі, щоб якнайшвидше відновити водопостачання абонентів. Аварійні бригади продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, у столиці набрало чинності розпорядження Київської міської державної адміністрації (КМДА) про встановлення нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ПрАТ «АК «Київводоканал». Документ пройшов усі необхідні процедури погодження в органах юстиції та оприлюднений на Офіційному порталі Києва,. Згідно з рішенням Київради, яке було ухвалене 3 вересня 2026 року, вартість послуги для населення становитиме 63,79 грн за кубометр (із урахуванням ПДВ).

До слова, мешканців Миколаєва, які роками накопичували борги за воду, можуть очікувати не чергові попередження від комунальників, а розмови з колекторськими агентствами. Водоканал вирішив змінити тактику і залучити приватних стягувачів, яким заплатять понад мільйон гривень, але лише за умови, що вони реально повернуть гроші підприємству.

Теги: Київ Київводоканал водопостачання

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