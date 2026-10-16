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Олена Мозгова емоційно підтримала Ірину Федишин, засудивши хейтерів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Мозгова поділилася своїм фото, коли була при надії
фото: Олена Мозгова/Facebook

Олена Мозгова закликала підтримати Ірину Федишин, а власні думки залишити при собі

Українська продюсерка Олена Мозгова не стримала емоцій у відповідь на критику співачки Ірини Федишин, яка втратила доньку. Жінка підтримала артистку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Мозгової у Facebook.

Олена Мозгова емоційно звернулася до хейтерів, які звинувачували Ірину Федишин у тому, що вона публічно розповідала про свою вагітність. Продюсерка наголосила на тому, що кожен має право робити те, що він вважає за потрібне.

«Дічь пише «щастя любить тишу». Дічь, по-перше, після слова любить крапка! Вкурюєте, б***ь, про що я?! А тепер, ще про ось всі ці ваші «Неможна фото такі публікувати», «А можна не матюкатись» і ще купку різних «Можна чи не можна»... Можна все, що я вважаю за потрібне! Бо так мені подобається! Тому що мені так захотілось! І повірте, що цього достатньо для того, щоб я це зробила!» – написала Мозгова та додала фото, де вона позує під час вагітності.

Знаменитість порадила хейтерам проходити повз та писати лише доречні та гарні речі. «В мене зустрічне питання, насправді риторичне, тому можете не відповідати! А чому ви взагалі у мене це питаєте? Не подобається вам? Просто перегорніть, чи забаньте! Але приходити і писати що доречно, гарно, праведно, що ні – не потрібно!» – зауважила жінка.

Олена Мозгова емоційно підтримала Ірину Федишин, засудивши хейтерів фото 1
фото: Олена Мозгова/Facebook

Олена Мозгова закликала інших поспівчувати та помолитися за родину Ірини Федишин, яка переживає втрату дитини. Продюсерка побажала сил співачці та її чоловіку, продюсеру Віталію Човнику. «У людей реальне горе, померла дитина… просто викажіть співчуття, помоліться чи пройдіть повз, не даючи нікому непотрібних порад, гіпотез і експертних думок… Дай Боже Ірині і Віталію сил все це пережити…!» – додала вона.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Згодом чоловік української співачки уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки. 

До слова, українські акторки Вікторія Білан та Ольга Сумська підтримали співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Актриси також розповіли про власні непрості історії вагітностей.

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Теги: Ірина Федишин співачка хейт діти вагітність трагедія

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