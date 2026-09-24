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Рух пішоходів Північним мостом частково обмежено до 7 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух пішоходів Північним мостом частково обмежено до 7 жовтня (схема)
Північний міст введений в експлуатацію 3 грудня 1976 року
фото: Олександр Вовк

Фахівці ремонтуватимуть перильне огородження мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра

До 7 жовтня частково обмежуватимуть рух пішоходів Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Із 8:30 до 20:00 фахівці ремонтуватимуть перильне огородження мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра в бік станції метро «Почайна».

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема обмеження руху пішоходів Північним мостом
Схема обмеження руху пішоходів Північним мостом
інфографіка «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з  ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.  

Також до 7:00 25 вересня частково обмежено рух Південним мостом. Ффахівці ремонтують асфальтобетонне покриття на естакаді у сторону Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

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Теги: Київ дороги ремонт міст

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