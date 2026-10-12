РФ терміново залучає Міноборони для захисту датацентрів, які зазнали критичних пошкоджень

За один тиждень російські датацентри зазнали щонайменше трьох атак

Після трьох атак за тиждень російська влада шукає спосіб уберегти цифрову інфраструктуру від українських дронів

Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними. Про це повідомляють російські медіа, пише «Главком».

За один тиждень російські датацентри зазнали щонайменше трьох атак. Удари фіксували 8 жовтня в місті Сасово Рязанської області, 9 жовтня – у Калузі, а 11 жовтня – у Владимирі.

Після цих атак російська влада почала шукати додаткові способи захисту об’єктів. Шадаєв заявив, що його відомство обговорює з Міноборони можливість прикриття датацентрів від атак.

«Ми зараз разом із Міноборони обговорюємо, як прикривати ці об’єкти», – заявив міністр країни-агресора.

Серія ударів свідчить, що українські безпілотники здатні діставатися об’єктів російської цифрової інфраструктури в різних регіонах РФ. Тепер окупанти змушені розглядати залучення військових для посилення їхнього захисту.

Датацентри забезпечують роботу цифрових сервісів, зберігання даних та обчислювальних систем. Пошкодження такої інфраструктури може призвести до перебоїв у роботі сервісів і значних фінансових втрат.

Нагадаємо, що керівник фінтех-напряму компанії «Яндекс» Дмитро Пирогов зробив першу заяву після удару БпЛА по об'єкту у Володимирі, який він назвав «домом наших сервісів».

Пирогов визнав, що через пошкодження інфраструктури користувачі досі не мають змоги перевірити баланс, розрахуватися за покупки чи здійснити перекази коштів.