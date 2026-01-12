Головна Скотч Шоу-біз
Син української акторки добровільно долучився до лав ЗСУ після двох відмов

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Син акторки Римми Зюбіної Даниїл Мойсеєв поповнив лави ЗСУ
Акторка розповіла, який шлях подолав її син, щоб стати частиною українського війська

Син української акторки Римми Зюбіної Даниїл Мойсеєв поповнив лави ЗСУ. Проте потрапити до війська у хлопця вийшло не з першого разу. Про шлях свого сина до ЗСУ розповіла Римма Зюбіна в інтерв'ю для «ІПсО і Люди», пише «Главком».

За словами акторки, її син двічі намагався потрапити до ЗСУ, однак йому відмовляли. «Він збирався ще минулого року (у 2024 році – Главком), але не пройшов відбір. Він добровільно знайшов бажаний рід військ, купив обладнання до комп’ютера та вчився керувати дронами», – розповіла Римма Зюбіна.

Також хлопець зайнявся своїм здоров'ям, зробив операцію на очах та покращив свій фізичний стан, аби пройти медкомісію.

Акторка розповіла, що Даниїл також від початку повномасштабного вторгнення працював з іноземними журналістами. Лише з фільму сина, який став його дипломною роботою, Римма Зюбіна дізналася, що він їздив до Бучі та Ірпені під час окупації. За словами Даниїла Мойсеєва, доєднатися до війська його мотивувало одне: «Війна в країні».

Нагадаємо, що співзасновниця та ведуча YouTube-шоу «Ебаут» Наті Гресько вперше публічно розповіла про свою службу в лавах Збройних сил України. За словами Наті, до ЗСУ вона долучилася ще на початку січня 2024 року. Блогерка пояснила, чому вирішила мовчати про це майже два роки. 

Раніше «Главком» розповідав, що 18-річний син телеведучої Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва Михайло підписав контракт із Збройними силами України. 

