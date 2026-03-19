Фіналіст «Голосу країни» Марко Квітка долучився до лав ЗСУ (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Марко Квітка поділився світлинами зі служби
фото: Іnstagram/markokvitka

Співак попросив шанувальників не ставити йому зайвих питань стосовно його служби

Зірка шоу «Голос країни» співак Марко Квітка долучився до ЗСУ. Військовослужбовець поділився цією новиною у своєму блозі в Instagram та розповів про службу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака.

Марко Квітка розповів, що вже два місяці він перебуває у війську, зокрема за цей час він встиг пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП). За словами артиста, він не чекав на такий початок року.

«Рік почався з досвіду, на який я не чекав Але так сталося, відтепер військовослужбовець Вдячний за ці 2 місяці досвіду, які зробили мене сильнішим, навчили цінувати з новою силою та створили нову сторону мене – десантника! В десанті солдат має вміти все, тому навчання було потужне», – написав співак.

Марко Квітка долучився до лав ЗСУ
фото: Іnstagram/markokvitka

У профілі співака в Instagram зазначено, що він став військовим 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ. «Мій 4-й взвод «Чвертка» – я буду пам'ятати наш час разом, мені пощастило з вами», – повідомив Марко Квітка.

Співак Марко Квітка мобілізувався
фото: Іnstagram/markokvitka

Свій допис артист доповнив проханням. Він звернувся до своєї аудиторії та попросив не ставити йому зайвих питань. 

Марко Квітка поділився світлинами зі служби
фото: Іnstagram/markokvitka

Марко Квітка почав свою зіркову кар’єру з шоу «Голос країни», де він дійшов до фіналу в 10 сезоні. Також він з'являвся на «Танцях з зірками», де працював вокалістом. Відомо, що Марко Квітка народився у Краматорську.

Нагадаємо, переможець проєкту «Холостячка», підприємець Андрій Задворний долучився до лав ЗСУ. 37-річний Андрій Задворний повідомив, що він долучився до підрозділу НГУ (Національної гвардії України). До служби у ЗСУ, Андрій Задворний працював підприємцем та займався волонтерством після початку повномасштабного вторгнення. 

Також повідомлялося, український співак, учасник популярного телешоу «Україна має талант», Олександр Кварта доєднався до лав Збройних сил України. Артист опублікував дві відео у своїх соцмережах, в яких повідомив – він вже проходить військове навчання та готується до служби на передовій. 

