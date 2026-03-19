Фіналіст «Голосу країни» Марко Квітка долучився до лав ЗСУ (фото)

Співак попросив шанувальників не ставити йому зайвих питань стосовно його служби

Зірка шоу «Голос країни» співак Марко Квітка долучився до ЗСУ. Військовослужбовець поділився цією новиною у своєму блозі в Instagram та розповів про службу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співака.

Марко Квітка розповів, що вже два місяці він перебуває у війську, зокрема за цей час він встиг пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП). За словами артиста, він не чекав на такий початок року.

«Рік почався з досвіду, на який я не чекав Але так сталося, відтепер військовослужбовець Вдячний за ці 2 місяці досвіду, які зробили мене сильнішим, навчили цінувати з новою силою та створили нову сторону мене – десантника! В десанті солдат має вміти все, тому навчання було потужне», – написав співак.

У профілі співака в Instagram зазначено, що він став військовим 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ. «Мій 4-й взвод «Чвертка» – я буду пам'ятати наш час разом, мені пощастило з вами», – повідомив Марко Квітка.

Свій допис артист доповнив проханням. Він звернувся до своєї аудиторії та попросив не ставити йому зайвих питань.

Марко Квітка почав свою зіркову кар’єру з шоу «Голос країни», де він дійшов до фіналу в 10 сезоні. Також він з'являвся на «Танцях з зірками», де працював вокалістом. Відомо, що Марко Квітка народився у Краматорську.

