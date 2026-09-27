Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Візит Сі до Трампа. Чому Путін задоволений

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні, 24 вересня 2026 року
фото: Getty Images

Доріжка на колінах

Американські військові стоять на колінах і руками розгладжують червону доріжку. З дверей літака на це дивиться китайська делегація. Так на базі Ендрюс зустрічали Сі Цзіньпіна: бомбардувальники в небі, 21 залп, президент США біля трапа, чого не робили з часів Кеннеді.

Далі за програмою. За вечерею наливали те саме каліфорнійське ігристе, яким Ніксон у 1972-му цокався з Чжоу Еньлаєм. Трамп посеред тосту відійшов від тексту і запросив гостей за завісу, подивитися на будівництво своєї бальної зали, «через рік буде готова».

На прощання повів Сі до Національного архіву показати Конституцію і Білль про права з Першою поправкою про свободу преси. Того ж ранку CNN, Politico і MS NOW повернулися до Білого дому за рішенням суду, бо напередодні їх не пустили за «фейкові новини», а Трамп під камери пожартував, що в Сі преса дружніша.

Путіна ж у Москві спитали, чи не ревнує він Сі до Трампа. Відповів, що ревнощі – це «зі стосунків між чоловіком і жінкою», а в міжнародній політиці такими категоріями не користуються. І що переговори Вашингтона з Пекіном Москва вітає.

Вітати є що. Головний результат візиту оголосив Бессент ще до вечері: торгове перемирʼя з Китаєм продовжено до 10 січня. Угоди немає, є ще один термін. І він автоматично стає терміном придатності для закону Грема. Щойно підписаний закон дозволяє мита до 100% для покупців російської нафти, а найбільший покупець – Китай.

Ніхто не бʼє митом по країні, з якою тільки-но домовився не воювати митами до січня. Україна в підсумковій заяві китайського МЗС – одне речення наприкінці, після Близького Сходу і Корейського півострова. Про що саме там говорили, не чути ні з Вашингтона, ні з Пекіна.

Наступного дня Трамп вийшов до журналістів. На питання, чи домовився із Зеленським про ліцензії на ракети Patriot, відповів, що обговорили «багато тем» і з багатьох повністю згодні, а хоче він одного: «Я хочу, щоб він уклав угоду з Путіним, і хочу, щоб Путін уклав угоду з ним».

Бажано до суворої зими. Це та сама формула, з якою він відлітав з Аляски. Змінилося лише те, що тепер між нею і будь-яким тиском на Москву лежить іще й дата 10 січня.

Зеленський після нічного удару по Запоріжжю попросив Трампа «реалізувати закон Грема» і назвав, кого закон має зачепити: усіх, хто фінансує війну. Формально це прохання виконати вже підписане. Фактично – зняти з полиці те, що на неї щойно поклали на чотири місяці.

Для нас у цій історії важливий не церемоніал, а календар. До січня єдиний тиск на російську нафту, який справді працює, – українські дрони над НПЗ. Усе інше відкладено разом із торговою війною, і доріжку до Москви розгладжувати нікому не доведеться: її ніхто й не перекривав.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай путін військові Україна переговори Сі Цзіньпін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У своїй промові під час засідання Ради безпеки ООН Лавров окремо звернувся до подій 2014 року
Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року
23 вересня, 20:10
11 вересня на церемонії вручення премії російським окупантам Дегтярьов зачитав привітання від Путіна
МОК вигадав причину для ігнорування участі керівника російського спорту в пропагандистських заходах
23 вересня, 11:02
Кремль намагається втрутитися у вибори в США, які пройдуть вже у листопаді
NYT: Росія намагається вплинути на вибори у США
19 вересня, 07:42
Раніше Дональд Трамп заявив Axios, що не знає, хто такий Умар Кремльов, і ніколи про нього не чув
Трамп заявив, що його син поверне російському олігарху гроші за весілля
19 вересня, 04:26
Українські удари по нафтопереробці стали найдієвішим економічним важелем за всю війну. Чи треба його втрачати?
Енергетичне перемир’я: ціна паузи і як не потрапити у пастку Тема №1
18 вересня, 10:00
Угода російського хокеїста з «Вашингтоном» спливає влітку 2027 року
Капітан «Вашингтона» Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія»
17 вересня, 21:23
Росія підготувала «вибори» до Держдуми на окупованих територіях України
Лубінець розповів, як Росія підготувала «вибори» на окупованих територіях
17 вересня, 18:44
Влада не пояснює причини скасування 30-річного обмеження
Росія дозволить вільний продаж протигазів, зокрема дитячих
15 вересня, 02:18
Володимир Путін та Кім Чен Ин поглиблюють співпрацю
Росія та КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну
7 вересня, 11:51

Ігор Петренко

Візит Сі до Трампа. Чому Путін задоволений
Візит Сі до Трампа. Чому Путін задоволений
Ліцензія на Patriot: які підводні камені чекають Україну
Ліцензія на Patriot: які підводні камені чекають Україну
Рубіо і Лавров зустрілися у Нью-Йорку. Чому з’явилися два різні звіти?
Рубіо і Лавров зустрілися у Нью-Йорку. Чому з’явилися два різні звіти?
НПЗ в обмін на енергетику: яку формулу Зеленський і Трамп запропонували Росії
НПЗ в обмін на енергетику: яку формулу Зеленський і Трамп запропонували Росії
Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»
Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»
Зеленський поїде до Трампа з нашим найсильнішим козирем
Зеленський поїде до Трампа з нашим найсильнішим козирем

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua