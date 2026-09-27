Візит Сі до Трампа. Чому Путін задоволений

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні, 24 вересня 2026 року

Доріжка на колінах

Американські військові стоять на колінах і руками розгладжують червону доріжку. З дверей літака на це дивиться китайська делегація. Так на базі Ендрюс зустрічали Сі Цзіньпіна: бомбардувальники в небі, 21 залп, президент США біля трапа, чого не робили з часів Кеннеді.

Далі за програмою. За вечерею наливали те саме каліфорнійське ігристе, яким Ніксон у 1972-му цокався з Чжоу Еньлаєм. Трамп посеред тосту відійшов від тексту і запросив гостей за завісу, подивитися на будівництво своєї бальної зали, «через рік буде готова».

На прощання повів Сі до Національного архіву показати Конституцію і Білль про права з Першою поправкою про свободу преси. Того ж ранку CNN, Politico і MS NOW повернулися до Білого дому за рішенням суду, бо напередодні їх не пустили за «фейкові новини», а Трамп під камери пожартував, що в Сі преса дружніша.

Путіна ж у Москві спитали, чи не ревнує він Сі до Трампа. Відповів, що ревнощі – це «зі стосунків між чоловіком і жінкою», а в міжнародній політиці такими категоріями не користуються. І що переговори Вашингтона з Пекіном Москва вітає.

Вітати є що. Головний результат візиту оголосив Бессент ще до вечері: торгове перемирʼя з Китаєм продовжено до 10 січня. Угоди немає, є ще один термін. І він автоматично стає терміном придатності для закону Грема. Щойно підписаний закон дозволяє мита до 100% для покупців російської нафти, а найбільший покупець – Китай.

Ніхто не бʼє митом по країні, з якою тільки-но домовився не воювати митами до січня. Україна в підсумковій заяві китайського МЗС – одне речення наприкінці, після Близького Сходу і Корейського півострова. Про що саме там говорили, не чути ні з Вашингтона, ні з Пекіна.

Наступного дня Трамп вийшов до журналістів. На питання, чи домовився із Зеленським про ліцензії на ракети Patriot, відповів, що обговорили «багато тем» і з багатьох повністю згодні, а хоче він одного: «Я хочу, щоб він уклав угоду з Путіним, і хочу, щоб Путін уклав угоду з ним».

Бажано до суворої зими. Це та сама формула, з якою він відлітав з Аляски. Змінилося лише те, що тепер між нею і будь-яким тиском на Москву лежить іще й дата 10 січня.

Зеленський після нічного удару по Запоріжжю попросив Трампа «реалізувати закон Грема» і назвав, кого закон має зачепити: усіх, хто фінансує війну. Формально це прохання виконати вже підписане. Фактично – зняти з полиці те, що на неї щойно поклали на чотири місяці.

Для нас у цій історії важливий не церемоніал, а календар. До січня єдиний тиск на російську нафту, який справді працює, – українські дрони над НПЗ. Усе інше відкладено разом із торговою війною, і доріжку до Москви розгладжувати нікому не доведеться: її ніхто й не перекривав.