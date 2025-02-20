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Відомий український гуморист долучився до лав ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ігор Ласточкін поповнив лави ЗСУ, але подробиць про це не розкрив
фото: lastochkin_igor/Instagram

Ласточкін опублікував фото з військовим квитком та зброєю

Відомий український гуморист Ігор Ласточкін поповнив лави ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку в Instagram.

«Складні часи народжують сильних людей! Один із 4%», – йдеться у дописі зірки.

Відомий український гуморист долучився до лав ЗСУ фото 1
фото: lastochkin_igor/Instagram

Ласточкін опублікував фото з військовим квитком та зброєю, але подробиць більше не розкрив. 

Українська військовослужбовиця Ангеліна Безотосна зазначила у коментарях, що для неї честь служити в одній бригаді з Ігорем Ласточкіним. Відомо, що вона проходить службу в 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ «Холодний Яр», тож, імовірно, Ласточкін також служить у цьому підрозділі.

Відомий український гуморист долучився до лав ЗСУ фото 2
скріншот

Що відомо про Ласточкіна?

Ігор Ласточкін, народжений у Казахстані, вже багато років мешкає в Україні. З 2015 року працював тренером у гумористичному шоу «Ліга Сміху», а згодом приєднався до команди «Дніпро» як учасник проєкту.

У 2018 році взяв участь у шоу «Танці із зірками», де разом із партнеркою Ілоною Гвоздьовою здобув перемогу. Після початку повномасштабної війни активно займався волонтерською діяльністю та допомагав збирати кошти на підтримку української армії.

Раніше учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України.

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Теги: шоу-біз мобілізація ЗСУ війна гумор актор

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