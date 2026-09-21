Сили оборони уразили російську РЛС вартістю від $60 млн

РЛС призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей

Українські військові також поцілили у пункт управління безпілотниками на Донеччині та місце зосередження російських сил у Білгородській області

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2», орієнтовна вартість якої становила від $60 млн. Протягом 20 вересня та в ніч на 21 вересня українські військові також завдали ударів по інших важливих об'єктах противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Радіолокаційну станцію російської армії уразили в районі населеного пункту Пікузи Донецької області. «Каста-2Е2» (39Н6) – мобільна радіолокаційна станція, призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотників, зокрема на малих висотах. Дальність її роботи становила до 150 км.

За даними Генштабу, орієнтовна вартість такої РЛС починалася від $60 млн. Крім того, Сили оборони завдали удару по пункту управління безпілотними літальними апаратами російських військ. Ціль розташовувалася в районі Дніпроенергії Донецької області.

Ще один удар українські військові завдали по території Росії. У районі Старого Хутора Бєлгородської області було уражено місце зосередження живої сили російської армії.

До слова, уранці 21 вересня безпілотники атакували російську Уфу в Башкортостані. За попередньою інформацією, ціллю став один із нафтопереробних заводів групи «Башнафта». Масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються.

Під час атаки у Башкортостані оголосили режим безпілотної небезпеки. Також російська влада тимчасово обмежила роботу аеропорту Уфи – повітряна гавань припинила приймати та відправляти літаки.