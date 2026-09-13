Денис Прокопенко очолив нове угруповання військ «Азов»

Угруповання посилюватиме українські позиції на Донеччині

Бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко 13 вересня розпочав командування новоствореним угрупованням військ «Азов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 1-й корпус Національної гвардії України «Азов».

Про створення нового угруповання стало відомо 26 серпня. Тоді президент України Володимир Зеленський повідомив, що позиції Сил оборони на Донеччині посилять два оновлені угруповання під командуванням Героїв України Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.

До цього Прокопенко командував 1-м корпусом Національної гвардії України «Азов», який очолив 7 квітня 2025 року.

Андрій Білецький натомість очолить угруповання військ «Центр», відповідальне за оборону більшої частини Донецької області. Водночас він продовжить командувати Третім армійським корпусом.

Денис Прокопенко приєднався до батальйону «Азов» 11 липня 2014 року. Він брав участь у боях за Мар'їнку та Іловайськ, обороні Маріуполя, а під час наступальної операції в районі Павлополя та Широкиного командував 1-ю ротою. У 2017 році, у віці 26 років, Прокопенко очолив полк «Азов». На той момент він став наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії та Збройних сил України.



19 березня 2022 року, під час оборони Маріуполя, президент України Володимир Зеленський присвоїв Прокопенку звання Героя України. Його також було нагороджено орденом «Золота Зірка» за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за відданість військовій присязі.

Нагадаємо, напередодні Денис Прокопенко заявив, що нині одна з найскладніших ситуацій на фронті склалася на Добропільському напрямку. За його словами, там російські війська мають шестикратну перевагу в особовому складі, однак досягають лише незначних тактичних успіхів.

Прокопенко припустив, що вересень може стати кульмінацією бойових дій. У жовтні через зміну погодних умов російські війська можуть перейти від дій малими піхотними групами до механізованих проривів. Він також заявив, що РФ може мобілізувати до 600 тис. людей та перекинути їх на Донбас.