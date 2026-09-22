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Український актор-воїн повідомив про смерть рідної людини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олексій Тритенко: «Пішла у всесвіт, найсвітліша людина в моєму житті»  
фото: Іnstagram/alexey_tritenko

Олексій Тритенко розповів, яким був його батько

Заслужений артист України, актор та військовий Олексій Тритенко повідомив про горе в родині. Помер його батько Олександр Тритенко. Про це пише «Главком» із посиланням на допис воїна в Instagram.

Олексій Тритенко розповів, що його батько пішов із життя в ніч на 22 вересня. Він був для актора наставником, Тритенко завжди брав з нього приклад. 

«Сьогодні вночі не стало Батька. Друга, наставника, найкращого життєвого прикладу – як треба любити свою сімʼю, виховувати дітей, і найголовніше, як любити життя. Пішла у всесвіт, найсвітліша людина в моєму житті. Стало темно. Легкої ходи, рідненький.. Я тебе люблю», – написав актор.

Український актор-воїн повідомив про смерть рідної людини фото 1
фото: Іnstagram/alexey_tritenko

У коментарях Олексія Тритенка підтримують його шанувальники та колеги. Співчуття висловили актори Дарʼя Трегубова, Владислав Никитюк та інші.

Нагадаємо, Олексій Тритенко перебуває на службі в ЗСУ. Він долучився до лав ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Актор-воїн служить у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді. У квітні Олексій Тритенко отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він був нагороджений нагрудним знаком «Золотий Хрест» за службу українському народові.

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Теги: актор військові батько смерть сім'я

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