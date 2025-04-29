Макс Барських заспівав з восьмирічним хлопчиком під час концерту у Кривому Розі

У Кривому Розі Макс Барських запросив на сцену 8-річного хлопчика

На одному з концертів свого всеукраїнського туру український співак Макс Барських здійснив дитячу мрію. У Кривому Розі артист запросив на сцену 8-річного хлопчика та разом з ним заспівав хіт «Все можливо». Відповідне відео співак показав у TikTok, інформує «Главком».

«Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі. А ви б наважились?. Я думаю, у вас майбутня зірка підростає», – підписав відео Макс Барських.

@maxbarskih Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі пісню «Все можливо». А ви б наважилися? 😎 ♬ Все можливо - MAX BARSKIH

Сам Барських зізнається, що, коли бачить у залі дитячі обличчя, його наповнює віра у світле майбутнє. «Діти – це завжди про віру, любов і справжні емоції», – поділився музикант.

Водночас користувачі соцмереж активно коментують відео співака. Вони відзначили харизму хлопчика.

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Нагадаємо, 8 березня суперзірка Макс Барських відсвяткував ювілей. «Главком» розповів про життєвий шлях і творчість зірки.

До слова, відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров представили дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав».

Як повідомлялося, журналістка Раміна Есхакзай відвідала квартиру артиста Максу Барських у Херсоні. Співак не міг стримати емоцій після побаченого, оскільки він не був у квартирі з початку вторгнення РФ. Так, артист розповів, що завжди його огортають теплі емоції, коли він згадує Херсон.