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В української співачки на фронті загинув батько

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ксенія Попова була у складі гурту «ВІА Гра», а також брала участь у восьмому сезоні шоу «Х-фактор»
фото з відкритих джерел

Артистка опублікувала чорно-біле фото з рідною людиною та повідомила, що дізналася про його смерть

Українська співачка та ексучасниця гурту «ВІА Гра» Ксенія Попова розповіла про смерть батька на фронті. Як інформує «Главком», сумною звісткою артистка поділилася в своєму Instagram. Ксенія опублікувала чорно-біле фото з рідною людиною та повідомила, що дізналася про його смерть учора, 26 квітня. Її батько з перших днів війни став на захист нашої країни.

«Я дізналася, що мій батько загинув на війні. Усі три роки він захищав нашу країну… Поки не можу виходити на зв'язок», – написала Попова.

В української співачки на фронті загинув батько фото 1

До слова, Ксенія була у складі гурту «ВІА Гра», а також брала участь у восьмому сезоні шоу «Х-фактор». Після початку повномасштабної війни Попова подорожує світом та виступає на курортах Туреччини та в ОАЕ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український актор театру і кіно Євген Шумілов загинув на фронті після двох років служби. За словами його друга, чоловік віддав своє життя, аби врятувати пораненого побратима.

Також на фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга».

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Теги: смерть співачка батько

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