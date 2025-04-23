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Вбивство співака Ігоря Талькова. Російський суд через 34 роки ухвалив вирок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Санкт-петербурзький суд визнав Валерія Шляфмана (ліворуч) винним у вбивстві співака
фото з відкритих джерел

Російського артиста було застрелено 6 жовтня 1991 року

Петроградський районний суд у Санкт-Петербурзі заочно засудив колишнього концертного директора Валерія Шляфмана до 13 років колонії загального режиму. Його визнано винним у вбивстві співака Ігоря Талькова в жовтні 1991 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Правоохоронці підозрювали Шляфмана у вбивстві Талькова понад 30 років.

У 1993 році слідство у справі було призупинено, проте 2018-го його відновили, оскільки через зміни в законодавстві та судовій практиці став можливим розгляд справи за відсутності підсудного і винесення вироку заочно. У 2022 році Шляфман був заочно заарештований. Суд почався 2024 року.

Ігоря Талькова було застрелено 6 жовтня 1991 року. За версією слідства, під час концерту в палаці спорту «Ювілейний» у Петербурзі Тальков за лаштунками посварився з охоронцем співачки Азізизи Ігорем Малаховим. У підсумку вони побилися і почали стріляти один в одного. У якийсь момент Шляфман, який втрутився, підібрав пістолет і вистрілив у Малахова. Однак той ухилився, і куля влучила в Талькова, зачепивши серце. Російський співак помер на місці.

Після загибелі Талькова Валерій Шляфман переїхав до Ізраїлю, де отримав громадянство. Росія намагалася домогтися екстрадиції Шляфмана, але безрезультатно, хоча між Росією та Ізраїлем діє меморандум про правову допомогу, за ним можлива видача підозрюваних.

Ігор Тальков здебільшого славився піснями на суспільно-політичну тематику й оспівував проблеми Росії. Його син продовжив справу батька й теж займається творчістю. Так, Ігор Тальков-молодший підтримав геноцид українців і тепер погоджується розважати окупантів на фронті.

Нагадаємо, дніпровський театр «Віримо» поновив показ вистави «Забути Герострата», автором якої є радянський і російський драматург Григорій Горін. Однак повернення постановки викликало хвилю критики серед частини глядачів – під анонсом у соцмережах з’явилися гнівні коментарі.

До слова, 10 років тюрми заочно отримав російський актор Дмитро Пєвцов, який публічно підтримував та пропагував війну РФ проти України.

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Теги: співак вбивство росіяни артист росія

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Вбивство співака Ігоря Талькова. Російський суд через 34 роки ухвалив вирок
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