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Співак Melovin зізнався, що зловживав наркотиками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Melovin поборов алкогольну залежність та вирішив кинути курити
фото: скріншот із відео

Співак поділився, що вперше покурив та спробував алкоголь у 18 років

Співак Melovin у інтерв’ю Славі Дьоміну зізнався – був період, коли він зловживав наркотиками. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, на питання «Що б ти собі сказав п’ять років тому?», артист відповів – порадив би собі обережніше ставитися до певних речовин.

«Тоді я сказав би собі: «Не налягай на канабіс. Не налягай на це», – сказав Melovin.

Співак поділився, що вперше покурив та спробував спиртне у 18 років. Однак кілька років тому поборов алкогольну залежність, бо відчував, що завдає серйозної шкоди своєму організму. Нині ж Melovin також вирішив кинути курити.

Нагадаємо, український співак Melovin здійснив камінг-аут у 2021 році на сцені фестивалю Atlas Weekend. Під час виступу він поцілував спочатку жінку, а потім чоловіка, і оголосив, що є бісексуалом. Пізніше Melovin зізнався, що камінг-аут сприятливо позначився на його психологічному стані,  він став значно щасливішим.

Також відомий український співак Melovin заявив, що в Одесі окупанти вбили його рідну людину. 

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Теги: алкоголь артист співак наркотики Melovin

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