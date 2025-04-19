Куди сходити у Києві протягом 21-27 квітня: перелік культурних подій

фото: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра/Facebook

Вистава «Хлібне перемир'я» у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра

Національний музей декоративного мистецтва України запрошує 27 квітня на майстер-клас з ліплення «Диво-пташки» з глини

Протягом тижня, із 21 до 27 квітня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, у Національному музеї декоративного мистецтва України 24 квітня відкриється виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує 26 квітня на прем'єру вистави-дослідження «Звідки беруться діти?».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 21 до 27 квітня.

Зміст

Музеї

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

25–27 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

27 квітня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

27 квітня – «Історичні вправи в Домі Грушевських: за темою «Навіщо і як вивчати імперські контексти», з циклу семінарів молодих дослідників;

до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).

до 30 квітня – фотопроєкт «Виставка сімох»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

26 квітня – майстер-клас «Інтер’єрна лялька з Книги»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 30 квітня – виставка Tempo Primo.

до 28 квітня – виставка Наталії Ходаковської;

до 30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг».

21 квітня – 4 травня – персональна виставка живопису Юрія Сороколетова.

24 квітня – відкриття виставки «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)» (виставка триватиме до 15 червня);

26 квітня – екскурсія виставкою «Подільський пересмішник»;

27 квітня – майстер-клас з ліплення з глини «Диво-пташка»;

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та ГО «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

до 1 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

до 20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;

до 30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;

протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

25 квітня – 21 травня – «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;

26 квітня – «Борис Лятошинський та його учні». Концерт, присвячений 130-річчю Б. Лятошинського;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

23 квітня – 2 травня – виставка угорського фотохудожника Яноша Ейферта «Танець – моє кохання»;

до 25 квітня – перша підсумкова виставка «Традиції, що оберігають» артпроєкту «Мозаїка спадщини України», направленого на збереження культурної спадщини, традиції та осмислення їхньої ролі у збереженні національної ідентичності;

27 квітня – 9 травня – колективна художня виставка «Війна, герої та любов: з України до Махабгарати» за сприяння Посольства Індії в Україні та за підтримки індійської діаспори в Києві.

до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);

до 30 квітня – виставка до Дня подяки волонтерам (спільно з музеєм Миру);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

26 квітня – вистава «Райський острів»;

27 квітня – вистава «Таємниця крилатого лицаря».

до 30 квітня – до Міжнародного дня театру у межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

до 11 травня – виставка «Великодня листівка кінця ХІХ – початку ХХ століття»;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

до 4 травня – виставка скульптур «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.

23–27 квітня – виставка «Відвага нації»;

24 квітня – проєкт «Крізь потаємні дверцята», експонування твору «Збирання мани»;

24 квітня – кураторські екскурсії в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята»;

26, 27 квітня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

26, 27 квітня – екскурсія Музеєм Ханенків;

27 квітня – концерт «Музичні колекції. Італія»;

до 11 травня – фотовиставка «Відвага нації».

21–25 квітня – науково-історичні виставки «Угорські винахідники» та «Угорські нобелевські лауреати» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

21–25 квітня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного (1926 р.) з автографом Євгена Патона;

23 квітня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь»;

24 квітня – відкриття виставки «Казковий світ Като Лукач. Графіка. Ілюстрації. Дизайн» за підтримки Посольства Угорщини в Україні.

Театри

22 квітня – вистава «Жіноча логіка». Комедія;

23 квітня – вистава «VIÑO». Фізичний театр;

24 квітня – вистава «Корсиканка». Історичний анекдот;

25 квітня – вистава «Моменти/Momenti». Паперова рапсодія;

26 квітня – вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

26 квітня – вистава «HA*L*T». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

27 квітня – вистава «Романтика». Тихий трилер;

27 квітня – вистава «Король Лір». Трагедія.

26 квітня – вистава «Звідки беруться діти?» – дослідження. Прем’єра;

27 квітня – вистава «Котик та Півник» – весела казка про дружбу;

27 квітня – вистава «Захмарна леді» – мюзикл.

Дитячий простір У світі казок:

23 квітня – вистава «Мама для мамонтенятка» – неймовірна історія;

26 квітня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось» – вистава-фантазія.

23 квітня – «Шафранова троянда»;

24 квітня – «Звана вечеря з італійцями»;

25 квітня – «В джазі тільки дівчата»;

26 квітня – «Маруся Чурай»;

27 квітня – «За двома зайцями».

24 квітня – концерт артистів хору «Магія Мішеля Леграна»;

25–27 квітня – балет на дві дії «Аладдін»;

27 квітня – акустичний концерт «Марія Бурмака. Пісні та історії».

22 квітня – вистава «У Києві, на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

23, 24 квітня – комедія-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум);

25 квітня – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;

26, 27 квітня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

26, 27 квітня – комедія «Уявно хворий».

23, 24 квітня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;

25 квітня – «Світ у горіховій шкаралупі», науково-практичний блокбастер;

26 квітня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами;

27 квітня – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки.

24, 26 квітня – казка «Пітер Пен»;

26 квітня – вистава «Троє поросят»;

27 квітня – вистава «Пригоди Бурундучків»;

27 квітня – вистава «Дюймовочка a’Paris».

Бібліотеки

21 квітня – відкриття виставки Надії Архіпчук;

21 квітня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

21 квітня – мовний клуб «НУМО»;

до 23 квітня – книжкова виставка «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!»;

23 квітня – концерт до Великодня;

24 квітня – «Шлях до себе»: методики самодопомоги;

24 квітня – жіноче коло Тані Срібної;

26 квітня – розмовний клуб «English Speaking Club»;

26 квітня – «Пишемо українською». Рутенія. Графіка української мови;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового.

21 квітня – до Дня довкілля та Всесвітнього дня Матері-Землі стрим-бесіда з Оленою Пащенко – заступницею голови Всеукраїнської екологічної ліги «Для майбутнього Землі: діємо разом». На сторінці у Facebook Молодіжної бібліотеки;

23 квітня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

23 квітня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

24 квітня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

25 квітня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

21–25 квітня – виставка картин «Спонтанний живопис графіки Шрі Чинмоя»;

22 квітня – лекція «Гердан. Історія та значення»;

24 квітня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму.

21–28 квітня – виставка живопису Ганни Примакової і Віталія Призанта «Два погляди»;

24 квітня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;

24 квітня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок».

22 квітня – розмовний клуб «Магія слова»;

27 квітня – розмовний клуб «Єдині» (попередня реєстрація на сайті «Єдині» обов’язкова);

27 квітня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

21 квітня – 3 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб.

21–25 квітня – виставка картин «Діалог мовою барв».

20 квітня – «Щасливий Великдень» – бібліографічна мозаїка до свята;

26 квітня – «Ніколи не пізно порозумнішати» – літературно-художній огляд до 365-річчя від дня народження Даніеля Дефо.

22 квітня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);

23 квітня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

23 квітня – відкриття виставки живопису та графіки Оксани Руденко;

25 квітня – Казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою;

25 квітня – творча зустріч із письменником Василем Добрянським.

22 квітня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання. «Історії про кохання та дружбу»;

24 квітня – зустріч із письменницею Світланою Талан.

21 квітня – мовна практика зі speaking club «Мовознайка»;

24 квітня – година-спогад до Дня пам’яті трагедії на Чорнобильській АЕС «Чужої біди не буває»;

26 квітня – психологічна підтримка ВПО та киян «Клуб самодопомоги».

23 квітня – святкова година клубу «Червона калинонька» «З Великоднем! З Христовим Воскресінням!»;

27 квітня – оздоровчо-спортивна студія «Крокуйте з нами» «Сміхотерапія».

24 квітня – творча зустріч із письменником Василем Добрянським.

23 квітня – флешмоб-інформування «Як багато книг у світі» (до Всесвітнього дня книги та авторського права);

25 квітня – книжкова виставка «Чорнобиль не має минулого часу» (до Міжнародного дня памʼяті про Чорнобильську катастрофу).

Нагадаємо, на столичному Співочому полі відкривається новий сезон, там з 18 квітня почне роботу тематичний простір казкових персонажів «Парк Легенд». У парку відвідувачі зустрінуться та навіть зможуть поспілкуватися з велетнями, тролями та іншими магічними створіннями, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту.

