Куди сходити у Києві на вихідні 26-27 квітня: перелік культурних подій

Жив собі пес…» потужний мюзикл на дві дії за мотивами української народної казки

Київський національний академічний театр оперети 27 квітня запрошує на виставу «За двома зайцями»

Цими вихідними, 26 та 27 квітня, у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує 26 квітня на прем'єру вистави-дослідження «Звідки беруться діти?».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 26 та 27 квітня.

Зміст

Музеї

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

26-27 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

27 квітня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

27 квітня – «Історичні вправи в Домі Грушевських: за темою «Навіщо і як вивчати імперські контексти», з циклу семінарів молодих дослідників;

до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).

до 30 квітня – фотопроєкт «Виставка сімох»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

26 квітня – майстер-клас «Інтер’єрна лялька з Книги»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 30 квітня – виставка Tempo Primo.

до 28 квітня – виставка Наталії Ходаковської;

до 30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг».

26 квітня – 4 травня – персональна виставка живопису Юрія Сороколетова.

26 квітня – екскурсія виставкою «Подільський пересмішник»;

27 квітня – майстер-клас з ліплення з глини «Диво-пташка»;

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та ГО «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

до 1 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

до 30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;

протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

26 квітня – 21 травня – «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;

26 квітня – «Борис Лятошинський та його учні». Концерт, присвячений 130-річчю Б. Лятошинського;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

26 квітня – 2 травня – виставка угорського фотохудожника Яноша Ейферта «Танець – моє кохання»;

27 квітня – 9 травня – колективна художня виставка «Війна, герої та любов: з України до Махабгарати» за сприяння Посольства Індії в Україні та за підтримки індійської діаспори в Києві.

до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

субота – майстерня писанкарства.

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);

до 30 квітня – виставка до Дня подяки волонтерам (спільно з музеєм Миру);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

26 квітня – вистава «Райський острів»;

27 квітня – вистава «Таємниця крилатого лицаря».

до 30 квітня – до Міжнародного дня театру у межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

до 11 травня – виставка «Великодня листівка кінця ХІХ – початку ХХ століття»;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

до 4 травня – виставка скульптур «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.

23-27 квітня – виставка «Відвага нації»;

26, 27 квітня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

26, 27 квітня – екскурсія Музеєм Ханенків;

27 квітня – концерт «Музичні колекції. Італія»;

до 11 травня – фотовиставка «Відвага нації».

Театри

26 квітня – вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

26 квітня – вистава «HA*L*T». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

27 квітня – вистава «Романтика». Тихий трилер;

27 квітня – вистава «Король Лір». Трагедія.

26 квітня – вистава «Звідки беруться діти?» – дослідження. Прем’єра;

27 квітня – вистава «Котик та Півник» – весела казка про дружбу;

27 квітня – вистава «Захмарна леді» – мюзикл.

Дитячий простір У світі казок:

26 квітня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось» – вистава-фантазія.

26 квітня – «Маруся Чурай»;

27 квітня – «За двома зайцями».

26-27 квітня – балет на дві дії «Аладдін»;

27 квітня – акустичний концерт «Марія Бурмака. Пісні та історії».

26, 27 квітня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

26, 27 квітня – комедія «Уявно хворий».

26 квітня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами;

27 квітня – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки.

26 квітня – казка «Пітер Пен»;

26 квітня – вистава «Троє поросят»;

27 квітня – вистава «Пригоди Бурундучків»;

27 квітня – вистава «Дюймовочка a’Paris».

Бібліотеки

26 квітня – розмовний клуб «English Speaking Club»;

26 квітня – «Пишемо українською». Рутенія. Графіка української мови.

26-28 квітня – виставка живопису Ганни Примакової і Віталія Призанта «Два погляди».

27 квітня – розмовний клуб «Єдині» (попередня реєстрація на сайті «Єдині» обов’язкова);

27 квітня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

26 квітня – 3 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб.

26 квітня – «Ніколи не пізно порозумнішати» – літературно-художній огляд до 365-річчя від дня народження Даніеля Дефо.

26 квітня – психологічна підтримка ВПО та киян «Клуб самодопомоги».

27 квітня – оздоровчо-спортивна студія «Крокуйте з нами» «Сміхотерапія».

Нагадаємо, на столичному Співочому полі відкривається новий сезон, там з 18 квітня почне роботу тематичний простір казкових персонажів «Парк Легенд». У парку відвідувачі зустрінуться та навіть зможуть поспілкуватися з велетнями, тролями та іншими магічними створіннями, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту.

До слова, 25 квітня у Києві відкривається масштабна інтерактивна виставка «Третє дихання», яка включає понад 50 інсталяцій та інтерактивів, які допоможуть краще зрозуміти свої емоції та почуття, навчитися взаємодіяти з ними або трансформувати їх, щоби знайти опору та відкрити третє дихання. Виставка має благодійну мету: 50% з продажу кожного квитка організатори перекажуть на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans та їхніх родин.