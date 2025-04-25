Куди сходити у Києві на вихідні 26-27 квітня: перелік культурних подій
Київський національний академічний театр оперети 27 квітня запрошує на виставу «За двома зайцями»
Цими вихідними, 26 та 27 квітня, у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує 26 квітня на прем'єру вистави-дослідження «Звідки беруться діти?».
До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 26 та 27 квітня.
Зміст
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
- до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
- до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 26-27 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 27 квітня – «Книжковий клуб на Паньківській»;
- 27 квітня – «Історичні вправи в Домі Грушевських: за темою «Навіщо і як вивчати імперські контексти», з циклу семінарів молодих дослідників;
- до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);
- до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).
Музей української діаспори:
- до 30 квітня – фотопроєкт «Виставка сімох»;
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;
- до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».
Музей окупації Києва:
- 26 квітня – майстер-клас «Інтер’єрна лялька з Книги»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».
Музей Шолом-Алейхема:
- протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 30 квітня – виставка Tempo Primo.
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- до 28 квітня – виставка Наталії Ходаковської;
- до 30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг».
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- 26 квітня – 4 травня – персональна виставка живопису Юрія Сороколетова.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- 26 квітня – екскурсія виставкою «Подільський пересмішник»;
- 27 квітня – майстер-клас з ліплення з глини «Диво-пташка»;
- до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та ГО «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
- до 1 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;
- до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.
Музей гетьманства:
- до 30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;
- протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- 26 квітня – 21 травня – «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;
- 26 квітня – «Борис Лятошинський та його учні». Концерт, присвячений 130-річчю Б. Лятошинського;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 26 квітня – 2 травня – виставка угорського фотохудожника Яноша Ейферта «Танець – моє кохання»;
- 27 квітня – 9 травня – колективна художня виставка «Війна, герої та любов: з України до Махабгарати» за сприяння Посольства Індії в Україні та за підтримки індійської діаспори в Києві.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;
- до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
- впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
- впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
- впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
- субота – майстерня писанкарства.
Музей книги і друкарства України:
- протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;
- протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;
- упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;
- упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- до 30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);
- до 30 квітня – виставка до Дня подяки волонтерам (спільно з музеєм Миру);
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 26 квітня – вистава «Райський острів»;
- 27 квітня – вистава «Таємниця крилатого лицаря».
Музей видатних діячів української культури:
- до 30 квітня – до Міжнародного дня театру у межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;
- до 11 травня – виставка «Великодня листівка кінця ХІХ – початку ХХ століття»;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- до 4 травня – виставка скульптур «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;
- до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
- до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.
Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»:
- до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 23-27 квітня – виставка «Відвага нації»;
- 26, 27 квітня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
- 26, 27 квітня – екскурсія Музеєм Ханенків;
- 27 квітня – концерт «Музичні колекції. Італія»;
- до 11 травня – фотовиставка «Відвага нації».
Театри
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 26 квітня – вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;
- 26 квітня – вистава «HA*L*T». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;
- 27 квітня – вистава «Романтика». Тихий трилер;
- 27 квітня – вистава «Король Лір». Трагедія.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 26 квітня – вистава «Звідки беруться діти?» – дослідження. Прем’єра;
- 27 квітня – вистава «Котик та Півник» – весела казка про дружбу;
- 27 квітня – вистава «Захмарна леді» – мюзикл.
Дитячий простір У світі казок:
- 26 квітня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось» – вистава-фантазія.
Київський національний академічний театр оперети:
- 26 квітня – «Маруся Чурай»;
- 27 квітня – «За двома зайцями».
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 26-27 квітня – балет на дві дії «Аладдін»;
- 27 квітня – акустичний концерт «Марія Бурмака. Пісні та історії».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 26, 27 квітня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
- 26, 27 квітня – комедія «Уявно хворий».
Київський академічний театр на Печерську:
- 26 квітня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами;
- 27 квітня – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки.
Київський академічний театр ляльок:
- 26 квітня – казка «Пітер Пен»;
- 26 квітня – вистава «Троє поросят»;
- 27 квітня – вистава «Пригоди Бурундучків»;
- 27 квітня – вистава «Дюймовочка a’Paris».
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 26 квітня – розмовний клуб «English Speaking Club»;
- 26 квітня – «Пишемо українською». Рутенія. Графіка української мови.
Бібліотека естетичного виховання:
- 26-28 квітня – виставка живопису Ганни Примакової і Віталія Призанта «Два погляди».
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 27 квітня – розмовний клуб «Єдині» (попередня реєстрація на сайті «Єдині» обов’язкова);
- 27 квітня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
- 26 квітня – 3 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб.
Бібліотека № 150:
- 26 квітня – «Ніколи не пізно порозумнішати» – літературно-художній огляд до 365-річчя від дня народження Даніеля Дефо.
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 26 квітня – психологічна підтримка ВПО та киян «Клуб самодопомоги».
Бібліотека ім. В. Яна:
- 27 квітня – оздоровчо-спортивна студія «Крокуйте з нами» «Сміхотерапія».
Нагадаємо, на столичному Співочому полі відкривається новий сезон, там з 18 квітня почне роботу тематичний простір казкових персонажів «Парк Легенд». У парку відвідувачі зустрінуться та навіть зможуть поспілкуватися з велетнями, тролями та іншими магічними створіннями, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту.
До слова, 25 квітня у Києві відкривається масштабна інтерактивна виставка «Третє дихання», яка включає понад 50 інсталяцій та інтерактивів, які допоможуть краще зрозуміти свої емоції та почуття, навчитися взаємодіяти з ними або трансформувати їх, щоби знайти опору та відкрити третє дихання. Виставка має благодійну мету: 50% з продажу кожного квитка організатори перекажуть на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans та їхніх родин.
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